Американското военно министерство сключи съвместен договор с General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding за строителството на девет нови ударни подводници от клас Virginia, плюс материали за десета, както и пет от клас Columbia, които ще са въоръжени с балистични ракети с ядрени бойни глави, пише Defense Blog.

Според официалното съобщение на Пентагона сумата за съдовете от клас Virginia възлиза на 42,1 млрд. долара, а тази за клас Columbia - на 29,5 млрд. долара. Още около 5 млрд. долара са заделени за подобряване на работната сила и производителността на корабостроителниците, което оформя обща сума от близо 76,6 млрд. долара.

Двата класа изпълняват различни функции. Подводниците от клас Virginia са бързи ударни платформи за преследване на вражески кораби и подводници, разузнаване и изстрелване на крилати ракети.

Подводниците от клас Columbia са много по-големи съдове, предназначени да носят ядрени балистични ракети - морската компонента на американското ядрено възпиране, чиято трудна откриваемост под водата се смята за ключова за оцеляването при евентуален първи удар.

Работата по договора ще се разпредели в цялата страна - 30% в Гротън, 22% в Нюпорт Нюз, Вирджиния, 18% в Куонсет Пойнт, Роуд Айланд, а останалото - между обекти в Калифорния, Мериленд, Южна Каролина, Вирджиния, Минесота и Аризона.

Пентагонът очаква дейностите да продължат до юли 2038 г. Финансирането идва от няколко бюджетни години - 54% от средства за корабостроене за финансовата 2026 година, 32% от 2025 г., 11% от фонд за морската индустриална база и по-малки суми от фонд за ядрено възпиране и бюджета за 2024 г.

Конгресът разреши покупката на новите подводници Virginia през 2023 г., но договорът закъсня с около три години спрямо първоначалния график.

Newport News Shipbuilding ще бъде основната корабостроителница за шест от деветте нови подводници от клас Virginia и ще произвежда по шест модулни секции за всяка подводница от клас Columbia, съобщи компанията майка HII.

Досега двете корабостроителници са предали общо 26 подводници от клас Virginia на флота.

Пълната програма за клас Columbia предвижда общо 12 съда на обща стойност около 128 млрд. долара, според бюджетни оценки на флота. Водещият кораб District of Columbia трябва да бъде доставен до март 2029 г., а вторият - Wisconsin - през април 2030 г.

Тези подводници ще заменят остаряващите съдове от клас Ohio, които в момента носят тази част от ядрения арсенал на САЩ.