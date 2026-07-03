Полша и Швеция по-рано тази седмица подписаха в Гдиня договор за над 4 млрд. евро за три подводници клас A26, с който шведският концерн Saab печели най-голямата поръчка в историята си.

Сделката идва в година, в която компанията затвърждава позицията си на един от водещите доставчици на въоръжение в глобален мащаб .

През април 2026 г. НАТО избра системата GlobalEye на Saab, заедно с канадската Bombardier, да замени остарелите самолети за ранно предупреждение E-3A Sentry на алианса - решение, което слага край на близо 40-годишно господство на Boeing в тази ниша.

Малко преди това, през декември 2025 г., Франция подписа договор за два GlobalEye самолета, а Saab отчете рекордна за компанията финансова 2025 г., подкрепена и от поръчки за изтребители Gripen от Колумбия (за 3,1 млрд. евро) и Тайланд.

Към този списък се добавя и Украйна, която подписа договор за 16 нови изтребителя Gripen E на стойност 2,5 млрд. долара, като предстои и по-голяма поръчка, обсъждана между двете страни, за до 150 самолета. С сделката за подводниците на Полша Saab отчита година, в която практически всеки основен продукт на компанията - самолети, радари, подводници, намира голям купувач.

Това е показателно и за по-големия контекст. Швеция има сериозна военна индустрия като наследство от дългогодишния си въоръжен неутралитет. Сделките сега обаче са значително по-големи, а клиентите - много по-разнообразни. Както заради членството в НАТО, така и заради ускореното превъоръжаване в Европа и нуждата от съвременни системи с достъпна цена и кратки срокове на доставка.

Какво точно купува Полша

Saab ще достави на Варшава три подводници клас A26 (Blekinge) заедно с пакет от въоръжение, обучение и поддръжка. Първият съд трябва да бъде предаден през 2030-2031 г., а последният - до 2038 г. Концернът ще открие и съоръжения за поддръжка и ремонт в Полша, изградени съвместно с местни компании, а стотици полски фирми се очаква да станат подизпълнители. Saab планира и офсетна инвестиция до 100 млн. евро в страната.

До влизането в строй на новите кораби Варшава ще запълни празнината, като вземе под наем от Швеция по-старата подводница HMS Södermanland по отделен договор на стойност около 195 млн. долара. Полша подписа и трети договор - за спасителен кораб Ratownik, предназначен да подпомага операции по спасяване на екипажи на подводници и да защитава подводна инфраструктура в Балтийско море.

Сделката слага край и на дългогодишна аномалия в полската отбрана: от 2021 г., когато страната изтегли от служба норвежките си подводници клас "Кобен", единственият действащ подводен съд остана съветската по произход ORP Orzeł, в служба от 1986 г.

Във Варшава ясно осъзнават, че амбициите им да са водеща европейска сила в НАТО - ясно забележими с сухопътните войски и авиацията, не отговарят на настоящото състояние на флота.

Защо тази роля е важна за Швеция

За Стокхолм всяка от големите поръчки на Saab носи хиляди работни места и дългосрочни поддръжни договори - самата компания посочва, че комбинираното производство на Gripen и GlobalEye за Канада, ако бъде договорено, би подкрепило над 12 000 работни места.

Офсетните споразумения пък превръщат самите военни поръчки в канал за трансфер на технологии и индустриално сътрудничество към купувача.

За Полша логиката е огледална - страната не просто купува три подводници, а получава дял от веригата на доставки на един от най-търсените отбранителни производители в Европа, в момент, в който европейските членки на НАТО ускоряват собственото си превъоръжаване заради несигурността около ангажимента на администрацията на Доналд Тръмп към сигурността на континента.

Дългите срокове на доставка обаче остават риск и за двете страни. Докато последната от трите подводници влезе в строй през 2038 г., а поръчката за GlobalEye на НАТО премине през пълния си процес на договаряне, темпото, с което Saab може да изпълни едновременно нарастващия си портфейл от поръчки - към Полша, Франция, Украйна, Колумбия и потенциално Канада, ще бъде истинският тест дали Швеция може да задържи новата си роля на ключов доставчик на Алианса.