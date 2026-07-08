Дванадесет държави от НАТО, сред които Великобритания, ще инвестират над 50 млрд. долара през следващото десетилетие в нова система за далекобойни прецизни удари, предназначена да засили отбраната на Европа.

Инициативата Deep Precision Strike беше представена от Лондон и обсъдена на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара.

Според съобщение на британското Министерство на отбраната, ръководената от Великобритания програма цели ракети, способни да поразяват цели на разстояние най-малко 300 километра, като бъдещи модификации се очаква да надхвърлят 2000 километра.

Лондон вече е заделил 3 млрд. британски лири (3,5 млрд. евро) за системи за далекобойни удари до 2030 г. в рамките на своя план за отбранителни инвестиции и участва в съвместна програма с Германия за разработване на стелт и хиперзвукови оръжия с обсег над 2000 километра, както и в проекта Stratus с Франция и Италия за наследник на ракетата Storm Shadow, който обаче се очаква едва през 30-те години.

Стармър определи инициативата като средство, което ще "обедини европейските съюзници, за да запази НАТО сигурен за годините напред", съобщава Би Би Си.

Великобритания се присъединява и към американската PrSM

Успоредно с Deep Precision Strike, Лондон обяви присъединяването си към американската програма за ракети Precision Strike Missile (PrSM), за което са заделени 190 млн. британски лири (254 млн. долара).

Според Министерството на отбраната системата ще допълни съществуващите британски способности с дронове One Way Effector и наземно изстрелвани крилати ракети.

По данни на производителя Lockheed Martin, PrSM поразява цели на разстояние над 499 километра, като системата предлага "подобрени способности за атака, неутрализация, потискане и унищожаване на цели", а бъдещи модификации целят обсег до 1000 километра, включващи и способност за поразяване на морски цели.

Ракетата достига свръхзвукова скорост от порядъка на Мах 5 и се различава от крилати ракети като Tomahawk по своята балистична траектория, а всеки контейнер побира по две ракети - двойно повече в сравнение с предшественика ѝ ATACMS, монтирани на пусковата установка M142 HIMARS. Великобритания става трета страна партньор в програмата след САЩ и Австралия.

Германия - "Фламинго" и турски системи

На срещата президентът на Украйна Володимир Зеленски настоя съюзниците спешно да доставят системи за противовъздушна отбрана, докато Киев продължава да засилва собствените си далекобойни удари по руски нефтопреработвателни заводи и военни цели.

Украинската крилата ракета "Фламинго" (FP-5), разработена от компанията Fire Point, вече демонстрира обсег от около 3000 километра и бойна глава с тегло до 1150 килограма, което я поставя сред тежките далекобойни крилати ракети от този клас.

Германската компания Diehl Defence преговаря за изграждане на производствена линия за ракетата на германска територия, като европейските държави преразглеждат нуждите си от независими способности за далекобойно възпиране.

Германия проучва сътрудничество и с Турция за придобиване на далекобойни ракети, потвърди заместник-министърът на отбраната Нилс Шмид, посочвайки интереса на Берлин към турските системи YILDIRIMHAN и TAYFUN.

Roketsan е тествала Tayfun на разстояние над 560 километра, а най-новата версия Block-4 тежи около 7200 килограма и се очаква да достигне обсег до 1500 километра, като разполага с маневрена бойна глава за подобряване на способността за избягване на противоракетна отбрана.

Yıldırımhan, представена през май 2026 г. в Истанбул, е първата турска междуконтинентална балистична ракета с обявен обсег от 6000 километра и способност да носи бойна глава от 3000 килограма.