Напредва инвестиционната програма на "Кроношпан България" на стойност 20 милиона евро, която трябва да доведе до намаляване на емисиите и миризмите от дървопреработвателния завод край Велико Търново, става ясно от официално съобщение.
В началото на следващата седмица започва монтажът на биофилтри BioCAT NARS 3000 към аспирационните системи за производство на ПДЧ.
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Съгласува се и проектната документация за UTWS филтъра с електрофилтър към същите линии, като същинската работа на обекта се очаква да стартира през септември.
Очакванията на компанията са инвестициите да направят производството по-екологично и да намалят неприятните ефекти за живеещите в близост. Проектите в рамките на програмата трябва да бъдат приключени най-късно през следващата година.
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През януари 2026 г. РИОСВ-Велико Търново спря ПДЧ линията на Kronospan след извънредна проверка по сигнал за задимяване и миризми.
От компанията, както и от работодателски организации излязоха с позиция, че предприятието, което осигурява стотици работни места, се използва за политически цели. Беше обявена обаче и инвестиционната програма за подобряване на екологичните показатели.
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Част от производството на компанията остава затворено
Последваха и нови сблъсъци с институциите, докато през юни Върховният административен съд не излезе с окончателно решение, с което спира предварителното изпълнение на заповедта за затваряне на ПДЧ линията с оглед непропорционалните икономически вреди.
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В началото на годината държавата спря част от производството на компанията за дървесина
След премахването на пломбите РИОСВ отново провери Kronospan и отново наложи санкции заради разпространение на миризми извън границите на производствената площадка, като освен това обяви, че ще следи ежемесечно напредъка на внедряването на новите съоръжения.