Според публикация на The Wall Street Journal Tesla е обсъждала варианти за отделяне или дори продажба на бизнеса си в Китай като част от подготовка за потенциално бъдещо сливане със SpaceX. Малко след появата на информацията главният изпълнителен директор Илон Мъск я отхвърли категорично, определяйки я като "абсурдно фалшива новина".

Изданието твърди, че през последните години Мъск е инструктирал ръководството на Tesla да изгради ясно разделение между американските и китайските операции на компанията. Целта е при евентуално изостряне на геополитическото напрежение между САЩ и Китай американският бизнес да може да продължи да функционира самостоятелно.

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Според източниците на WSJ съветници на Tesla са обсъждали различни сценарии, включително отделяне на китайския бизнес в самостоятелна компания, продажба или дори закриване. Не е ясно дали подобни варианти реално ще бъдат реализирани или на какъв етап са разговорите.

Пречка за евентуално сливане

В публикацията се посочва, че евентуално сливане между Tesla и SpaceX би срещнало сериозни регулаторни и геополитически препятствия, особено в Китай. Причината е, че SpaceX е ключов изпълнител по американски отбранителни и космически програми, докато Tesla управлява изцяло собствен производствен бизнес в страната.

Китай е вторият по големина пазар на Tesla след САЩ, а гигафабриката в Шанхай е най-голямото производствено съоръжение на компанията в света. Заводът има капацитет за над 950 000 автомобила годишно, формира повече от половината от глобалните доставки на Tesla и е основен експортен център за Европа и Азиатско-тихоокеанския регион.