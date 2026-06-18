Бившият австрийски канцлер Себастиан Курц се превръща в едно от големите имена на европейската и израелската стартъп сцена. Неговата компания DREAM, която разработва AI решения за киберсигурност на държави и критична инфраструктура, обяви получено ново финансиране от $260 милиона. Това означава, че компанията е оценена на 3 милиарда долара.

Само преди няколко години Себастиан Курц беше един от най-разпознаваемите политици в Европа. На 27 години той стана външен министър на Австрия, а на 31 — най-младият канцлер в историята на страната. Днес, на 39 години, Курц вече гради кариера в съвсем различна сфера — изкуствения интелект и киберсигурността.

Компанията му DREAM, основана преди около три години и половина в Тел Авив, обяви Series C рунд на финансиране в размер на $260 милиона. По данни на компанията това я оценява на $3 милиарда. Информацията е потвърдена и от Business Insider, според чиято информация DREAM вече е сред най-бързо растящите AI компании в областта на киберзащитата.

Финансирането е водено от инвестиционните фондове Bicycle Capital и Group 11, с участието на Bain Capital, Tru Arrow Partners, инвеститора Джеймс Ротшилд, норвежкия Antler и други международни инвеститори.

Кой стои зад компанията?

DREAM е основана от Курц заедно с израелския предприемач Шалев Хулио — съосновател и бивш ръководител на NSO Group, компанията, станала известна със софтуера Pegasus. Новият им проект е позициониран в различна посока: защита на държави, армии, здравни системи и критична инфраструктура от мащабни кибератаки.

"Следващата кибервойна ще се води от AI срещу AI", казва Курц.

Идеята зад DREAM е да комбинира опита на висококвалифицирани хакери с възможностите на изкуствения интелект. Компанията разработва специализиран AI модел за киберсигурност, обучаван от международни експерти. Целта е платформата да открива и блокира държавно подкрепени атаки още преди те да нанесат щети върху институции или инфраструктура.

По думите на Хулио най-честите атаки, които компанията е предотвратила, са идвали от Китай, Русия, Иран и Северна Корея. Русия, според него, разчита на мащабни фишинг кампании, докато Китай изгражда все по-сложни AI-базирани структури за атака.

Миналата година 1 милиард долара, тази година 3 милиарда долара

Един от основните аргументи на DREAM е, че държавите трябва да могат сами да притежават, управляват и контролират системите си за киберзащита.

"Страните не трябва да зависят от САЩ или Китай", казва Курц. По думите му решенията на компанията позволяват данните да не бъдат качвани в облак и да не се споделят с външни страни.

Компанията вече работи с клиенти в Европа, Близкия изток и Югоизточна Азия. Според Курц DREAM има поръчки за около $300 милиона и от тази година е печеливша. Екипът наброява около 350 души. ([Business Insider][1])

След новото финансиране компанията планира разширяване на офиса си в Абу Даби. DREAM вече е взела и решение да отвори развоен център в Германия, като конкретният град все още не е избран.

Ключово условие според Хулио е локацията да има директна въздушна връзка с Тел Авив.

Въпросът за евентуално IPO също вече стои на масата. Курц определя борсовия дебют като "реалистична опция" за компания с подобен темп на растеж, макар че засега фокусът остава върху експанзията.

DREAM вече беше оценена на $1,1 милиарда след предходен рунд от $100 милиона през 2025 г., когато се превърна в един от израелските кибер еднорози. С новата оценка от $3 милиарда компанията затвърждава позицията си сред най-амбициозните играчи в глобалната киберсигурност.