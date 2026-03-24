Руската компания "Газпром" през 2025 г. е добила общо 405 милиарда кубически метра газ. Това съобщи за "Интерфакс" източник, запознат със ситуацията. Към момента официална информация за този важен показател няма. За сравнение, годишното потребление на пророде газ от България през последните години е средно под 3,5 млрд. куб. метра.

През 2024 г. групата "Газпром" е добила 420 милиарда кубически метра природен и свързан газ, според отчета на кампанията. А през 2023 г. добивът на газ е бил 359 милиарда кубически метра.

Ръководството на компанията засега не е обявило официално резултатите за добива на газ за 2025 г. Документът, в който тази информация би могла да бъде разкрита, е отчетът за 2025 г. Компанията обикновено публикува този документ в края на май.

Напомня се, се добивът на газ, особено предназначеният за вътрешно потребление, зависи от температурите през отоплителния сезон, т.е. при по-студена зима, добивът е по-висок.

Нетната печалба на руската компания "Газпром" за 2025 г. възлиза на 11,3 милиарда рубли (около 150 млн. долара), след загуба от 1 трилион рубли (над 12 млрд. долара) през предходната 2024 година.

Тази, макар и доста малка на фона на активите и дейността на компанията печалба, е постигната при намаление на приходите с 6,6% спрямо предходната година до 5,8 трилиона рубли. Това показват финансовите отчети на компанията, изготвени по руските стандарти за счетоводната отчетност, пише "Комерсант".

По-конкретно, приходите от продажби на природен газ са намалели с 6% до 3,7 трилиона рубли. Вземанията в края на 2025 г. възлизат на 1,1 трилиона рубли, в сравнение с 1,9 трилиона рубли в края на 2024 г.