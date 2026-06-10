Само преди само година Intel изглеждаше като компания без бъдеще. Nvidia я беше изпреварила в изкуствения интелект, AMD - в потребителските процесори, а тайванският производител TSMC контролираше 90% от производството на най-съвременните чипове.

Вместо очакваните от мнозина разпродажба "на парче" или фалит, днес Intel е във все по-силна позиция. Цените на акциите са се утроили, а Google готви поръчка за над 3 милиона специализирани AI чипа за 2028 г.

Обратът има човешко лице - Лип-Бу Тан, 66-годишният изпълнителен директор с малайзийски корени, поел кормилото през март 2025 г. след повече от десетилетие начело на Cadence Design Systems.

Съкращения, продажби, нов фокус

Тан не губи време. Съкращава около 34% от персонала, замразява плановете за заводи в Германия и Полша, продава активи и наема ръководители от Qualcomm и Arm за ключовите звена в бизнеса с центрове за данни и AI. Nvidia и SoftBank влизат като стратегически инвеститори.

Паралелно американското правителство влага 8,9 милиарда долара в Intel - около 10% дял в компанията, с цел укрепване на вътрешното производство на чипове като въпрос на национална сигурност.

"Тан успя да спре кървенето - измъкна компанията от интензивното отделение и я прехвърли в обикновена болнична стая", казва Чиаян Яо, анализатор в тайванската изследователска компания Digitimes Research.

CPU-тата се завръщат

Стратегическата залог на Тан съвпада с пазарен обрат. Процесорите (CPU) - основният продукт на Intel, се радват на ново търсене заради т.нар. агентен AI: системи, които изпълняват задачи самостоятелно вместо просто да отговарят на въпроси.

GPU-тата на Nvidia са предпочитани за обучение на AI модели, но CPU-тата са ключови за т.нар. инференс - фазата, в която обучените модели работят в реално време. "CPU-то е диригентът, а GPU-то е оркестърът", заяви изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг на конференцията Computex в Тайпе.

На същото събитие Тан разкри, че за последния месец десетки изпълнителни директори лично са го търсили с искания за повече процесори. "Това е огромна възможност за нас", коментира той.

Google и Nvidia тестват Intel

Потвърждението идва от пазара. Според The Information, след месеци тестове, Google е решила да използва Intel за производство на своите TPU - специализирани AI чипове.

Поръчката от 3 милиона единици за 2028 г. не преобръща финансовите резултати за една нощ, но сигналът е ясен: големите технологични компании започват да се доверяват на Intel с най-важната си работа.

Nvidia от своя страна тества дали технологията на Intel може да влезе в производството на бъдещ процесор, комбиниращ четири графични чипа в едно устройство.

Intel все още има открити рани - основно в производственото си подразделение, което трудно привлича нови клиенти. Но посоката се е сменила.