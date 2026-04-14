Представители на Европейския парламент и Съвета на ЕС постигнаха споразумение за разширяване на обхвата на защитните мерки върху вноса на стомана в Евросъюза, съобщи FP. Така Европейският съюз засилва защитата на своята стоманодобивна индустрия в условията на нарастваща глобална конкуренция.

Съгласно новите правила, само 18,3 милиона тона от основните категории стомана при внос ще могат да влизат безмитно на пазара на ЕС - около с 47 на сто по-малко спрямо досегашните нива. За количествата над този праг ще се прилага мито от 50 на сто, което е двойно увеличение спрямо досегашните 25 на сто.

Натиск от глобалния пазар и Китай

Мярката за митата идва на фона на обвинения от страна на ЕС към Китай за предоставяне на държавни субсидии на своята стоманодобивна индустрия, което води до свръхпредлагане на световния пазар. По данни на Световната асоциация на производителите на стомана, Китай е произвел около 961 милиона тона стомана през миналата година - над половината от световното производство. За сравнение, Германия е произвела около 34 милиона тона.

Паралелно с това, европейските производители са подложени на натиск от високите разходи за енергоносители, американските мита и необходимостта от големи инвестиции за преминаване към по-екологично производство.

Големи индустриални групи като Thyssenkrupp и ArcelorMittal вече изпитват сериозни затруднения, като част от производствените им мощности остават неизползвани.

По-строги квоти с дългосрочен ефект

Новият режим с квотите обхваща различни видове стомана - включително тел, пръти, плочи и железопътни релси, използвани в европейската промишленост. Изключения остават за страни от Европейското икономическо пространство, като Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Досегашната система се оказа неефективна, тъй като квотите бяха твърде високи и реално не ограничаваха вноса. Предишната квотна система беше въведена в контекста на търговските спорове по време на първия мандат на Доналд Тръмп и трябва(ше) да изтече на 1 юли 2026 г., съгласно правилата на Световната търговска организация, припомня FP.