Американската New Fortress Energy (NFE) - компания за LNG инфраструктура, обяви преструктуриране на дълга си от около 5,7 млрд. долара след години на натрупани загуби. Това се случва чрез сложна маневра, с която да се избегне фалит по американското законодателство, пише The Street.

На 28 май две дъщерни дружества на NFE подадоха документи за обявяване в несъстоятелност пред американски съд в Ню Йорк, като се позовават на британска правна рамка - Глава 26А от Закона за дружествата на Обединеното кралство от 2006 г.

Така компанията избягва класическата американска процедура по несъстоятелност.

Как се стигна дотук

NFE, основана от милиардера Уес Идънс по време на фракинг бума, изгради агресивно присъствие в инфраструктурата за втечнен природен газ в Карибите, Латинска Америка и други развиващи се пазари. Стратегията изискваше огромно дългово финансиране в период на евтин капитал. Той, както е добре известно, приключи.

Резултатите сега са тежки. За последните четири тримесечия компанията е натрупала загуби от около 1,3 млрд. долара и никога не е генерирала положителен свободен паричен поток. Мексиканският LNG терминал - най-голямата й инвестиция - страда от постоянни оперативни проблеми.

От официални документи обаче се вижда, че над $1 милиард долара дивиденти са стигнали до акционерите в периода, в който са се трупали загуби.

Акциите на NFE са при исторически минимуми, а консенсусната препоръка на анализаторите е "задържай" с целева цена от 1 долар.

Спасителен план

Планът за преструктуриране, подкрепен от кредитори, представляващи над 95% от задълженията на NFE, предвижда дългът да бъде намален до около 527 млн. долара - с близо 91%. Постига се чрез конвертиране на дълг в акционерен капитал, емитиране на привилегировани акции и нови дългови инструменти.

Съществуващите акционери запазват около 35% от реорганизираното дружество - изненадващо добър резултат при подобен мащаб на преструктуриране, при което инвеститорите по принцип губят почти всичко.

По плана NFE се разделя на две отделни дружества: CoreCo, което поема основните активи и по-голямата част от преструктурирания дълг и BrazilCo - за бразилските активи.

Преструктурирането трябва да получи одобрение от съдилищата във Великобритания и САЩ и "зелена светлина" от акционерите, които иначе рискуват да загубят всичко - като планираният срок за изпълнение е третото тримесечие на 2026 г.