60% от инвеститорите през 2017 година са мъже, а през 2025 година 63% са жени. Това показва анализ на данните от инвестиционните застраховки на UNIQA за периода 2017-2026 г. В рамките на девет години компанията предлага лимитирани инвестиционни застраховки с различни специфики. В основата си всички те представляват застраховка "Живот" на UNIQA, като инвестиционният компонент и условията за реализиране на допълнителна доходност се променят през годините.

Именно тук идват и интересните резултати от разбивката на данните.

През 2017 година UNIQA стартира продажбата на UNIQA Four Shares - продукт със шестгодишен период. При тази застраховка реализирането на доходност зависи от движението на акциите на четири компании: Alphabet Inc, Apple Inc, Facebook Inc, Microsoft Corp и Amazon.com Inc. Всяка година на определена дата се засичат стойностите на акциите и ако дори една от тях не е отбелязала положително движение над първоначалната стойност, не се генерира доходност.

Данните на UNIQA показват, че 60% от клиентите, избрали този продукт, са мъже. 88% от всички клиенти са инвестирали суми до 10 000 евро, 10% — до 50 000 евро, и 2% — над 50 000 евро. Общата натрупана доходност на UNIQA Four Shares е 25,6%.

Пет години по-късно инвеститорският профил на продукта UNIQA LifeInvest остава сходен: 85% от клиентите инвестират до 10 000 евро, 13% — до 50 000 евро, и едва 2% — над 50 000 евро. Разликата е, че 63% от клиентите, избрали този продукт, са жени, а 37% — мъже. И тук основата на продукта е застраховка "Живот", но натрупването на доходност зависи от движението на индекса EURO STOXX 50®, известен като индекса на "сините чипове".

Първоначалната емисия от 1 млн. евро на UNIQA LifeInvest беше изкупена за седем дни, а поради огромния интерес компанията удължи предлагането с още два транша. Всички налични количества бяха разпродадени в рамките на един месец.

През деветте години, в които UNIQA предлага инвестиционни застраховки, процентът на клиенти, инвестиращи над 50 000 евро, остава нисък. Максималната стойност е 5% през 2021 година при продукта UNIQA Four Shares IV. По-специфичното при него е дългосрочният хоризонт — срокът е 10 години, за разлика от повечето продукти със срок от 6 години. Дългосрочната инвестиция с голям първоначален капитал е предпочетена почти поравно от мъже и жени.

UNIQA LifeInvest II — продуктът, който компанията пусна в началото на 2026 година — все още е в продажба. Той комбинира първокласна застраховка "Живот" с възможност за реализиране на доходност без горна граница при положително движение на индекса EURO STOXX 50. Срокът на договора е 6 години, с фиксиран падеж на 6 февруари 2032 г., когато клиентите получават 100% от инвестираната сума, както и реализираната допълнителна доходност.

Международната банка Goldman Sachs Bank Europe SE гарантира 100-процентовата защита на вложения капитал.