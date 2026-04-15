Европейската комисия извършва проверка на място в офисите на Ferrero като част от разследване за евентуални нарушения на антитръстовите правила, забраняващи картели и антиконкурентни практики, предава Ройтерс.

Компанията, известна с марката Nutella и със седалище в Люксембург, потвърди, че нейни обекти са обект на инспекция от служители на Европейска комисия. В официална позиция Ferrero заяви, че е запозната с действията на институцията и оказва пълно съдействие, като предоставя изисканата информация.

По-рано тази седмица Комисията съобщи, че е извършила обиски в помещенията на неназована компания от сектора на шоколадовите изделия във връзка със съмнения за участие в картелни договорки. Впоследствие Bloomberg съобщи, че става дума именно за Ferrero.

От Брюксел не разкриват допълнителни детайли за разследването, което е на ранен етап, но подобни проверки обикновено са част от по-широки процедури за установяване на координирани действия между компании, които могат да изкривят конкуренцията на пазара.