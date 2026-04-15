Кевин Уорш може да се окаже най-богатият председател в историята на Федералния резерв, ако бъде одобрен от Сената на САЩ. Той беше номиниран от президента на САЩ Доналд Тръмп и публично обеща да се освободи от част от активите си, възлизащи на над 100 милиона долара. Цифрите са от новопубликувани формуляри за финансовото състояние на номинирания.

Уорш е значително по-богат от председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл. През 2018 г., когато Пауъл стъпи в длъжност, тогава беше смятан за най-богатия председател в историята.

През 2025 г. богатството на сегашния шеф на Фед се оценяваше между 19 и 75 милиона долара.

Скоро ролите могат да се разменят

Източници запознати с номинацията, споделят, че Банковата комисия на Сената възнамерява да проведе изслушването на Уорш следващия вторник.

Според финансовите отчети той притежава активи на стойност от 131 до 209 милиона долара, плюс стотици милиони допълнителни активи, държани от съпругата му Джейн Лаудър, пише CNBC.

Той ще се оттегли от всички работни места, на които е, включително и от местата си в борда на директорите на United Parcel Service Inc и южнокорейския гигант в търговията на дребно Coupang.

Forbes оценява богатството на жена му Джейн на почти 1,9 милиарда долара. В документите на Уорш обаче са посочени милиони активи с "над 1 млн. долара"...

Не всички са "късметлии"

Дори често да си представяме ръководителите на Федералния резерв като мултимилионери, историята не е една за всички. Показателен е примерът с Бен Бернанке, под чието ръководство по-рано в кариерата си е служил самият Кевин Уорш.

Когато Бернанке се оттегли от управлението на Фед през 2014 г., официалните му декларации разкриха изненадващо "скромни" за неговия ранг активи. Общото му състояние тогава възлизаше на най-много 2,3 милиона долара, като по-голямата част от тези средства бяха концентрирани в пенсионни фондове.

Кои са пречките

Въпреки неговия опит, процедурата по гласуване на кандидатурата на Уорш в момента е блокирана от влиятелния сенатор републиканец от Северна Каролина Том Тилис.

Тилис е ключов член на Банковата комисия на Сената - органът, който държи ключа към назначенията във Федералния резерв. Гласуване за Уорш няма да има, докато не приключи федералното наказателно разследване срещу сегашния председател Джеръм Пауъл.

Макар детайлите да се пазят в строга конфиденциалност, самото наличие подобно наказателно разследване срещу ръководител на централната банка е безпрецедентно събитие.

Сенатор Тилис използва кандидатурата на Уорш като политически лост. Неговата логика е, че Сенатът не може да гласува за нови попълнения в ръководството на Фед, преди да има пълна яснота дали настоящият курс (и неговият лидер) не са компрометирани.