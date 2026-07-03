Пазарът рядко наказва качествени компании толкова жестоко, колкото наказва компаниите, които според него могат да бъдат "жертва" на нова технологична революция. През последните дванадесет месеца именно това се случи с Accenture.

Акциите на една от най-големите консултантски и технологични компании в света (която има много сериозно присъствие и в България - над 1800 служители и 116 милиона лева приходи само за 2024-а - б.р.) загубиха близо 60% от стойността си, а пазарната капитализация се сви от приблизително 198 млрд. долара до едва 76 млрд. долара.

Само за една година инвеститорите изтриха над 120 млрд. долара пазарна стойност - спад, характерен по-скоро за компании, изправени пред структурен срив в бизнеса, отколкото за лидер с десетки милиарди приходи, стабилен свободен паричен поток и дивидентна доходност над 5%.

Но дали пазарът не допуска една фундаментална грешка? Дали не гледа на Accenture като на компания, която изкуственият интелект ще замени, вместо като на компанията, която ще помогне на света да внедри изкуствения интелект? Именно този въпрос заслужава много по-задълбочен анализ.

Първата реакция на пазара след бума на генеративния AI беше почти инстинктивна. Ако ChatGPT може да пише код, ако големите езикови модели могат да автоматизират анализи, документация и голяма част от рутинната работа, логично изглежда компаниите, които продават човешки труд, да пострадат. Именно такава беше тезата срещу Accenture. Компанията има близо 800 000 служители по целия свят, а огромна част от бизнеса ѝ е свързан с дигитална трансформация, консултиране, разработка на софтуер и внедряване на технологични решения. На пръв поглед това изглежда като сектор, който AI може да направи значително по-малко зависим от човешкия капитал.

Само че тази логика пропуска една много важна подробност. Accenture никога не е продавала просто програмисти. Тя продава доверие, мащаб и способност да реализира трансформации, които малко организации могат да изпълнят самостоятелно. Ако утре глобална банка, фармацевтична компания или индустриален гигант реши да внедри изкуствен интелект във всичките си подразделения в десетки държави, тя няма да се обърне директно към OpenAI или Anthropic с молба да управляват проекта. Ще потърси компания като Accenture, която разполага с хиляди консултанти, инженери, специалисти по киберсигурност, облачни архитектури, ERP системи и управление на промяната. Истинската стойност на Accenture не е самата технология, а способността да превърне технологията в работещ бизнес процес.

Точно тук се крие и едно от най-големите конкурентни предимства на компанията. Accenture не разполага с най-добрия езиков модел в света. Нито разработва най-мощните AI чипове. Нейният "moat" е нещо далеч по-трудно за изграждане - десетилетия доверие, глобални корпоративни отношения и огромен организационен капацитет. Това са активи, които не могат да бъдат заменени с един нов модел на изкуствен интелект.

Любопитното е, че докато цената на акциите се срина, фундаменталните показатели далеч не изглеждат драматично влошени. Приходите на компанията достигат приблизително 73.1 млрд. долара, като продължават да растат с около 5.6% на годишна база. Нетната печалба остава близо 7.8 млрд. долара, а ръстът на печалбата на акция е около 6.4%. Оперативният марж достига почти 17%, възвръщаемостта на собствения капитал надхвърля 24%, а свободният паричен поток е над 12 млрд. долара годишно. Това трудно прилича на компания, изпаднала в структурна криза.

Още по-впечатляващ е балансът. Accenture държи над 10 млрд. долара парични средства срещу приблизително 8.4 млрд. долара общ дълг. Подобна финансова позиция предоставя огромна гъвкавост както за нови придобивания, така и за обратно изкупуване на акции, инвестиции в AI или увеличаване на дивидентите. Именно силният баланс прави компанията много по-устойчива при евентуално забавяне на икономиката.

Най-драстичната промяна обаче не е в бизнеса, а в оценката. Само преди година инвеститорите бяха готови да плащат над 26 пъти годишната печалба на компанията. Днес съотношението цена/печалба е под 10, а очакваният Forward P/E е едва около 8.4. PEG коефициентът е спаднал под единица - приблизително 0.9 - което традиционно се разглежда като сигнал, че пазарът оценява растежа прекалено песимистично. Съотношението Price/Sales се е свило от близо 3 до около 1, а EV/EBITDA е намаляло от над 17 до едва около 6. Подобно свиване на мултипълите рядко се наблюдава при компании с толкова стабилни финансови показатели.

Именно тук започва дивидентната история. В момента Accenture предлага дивидентна доходност над 5.2%, докато средната дивидентна доходност през последните пет години е била около 1.6%. Това означава, че инвеститорите днес получават повече от три пъти по-висока текуща доходност спрямо историческата норма. Още по-важно е, че коефициентът на изплащане е приблизително 51%. Казано по друг начин, компанията използва едва половината от печалбата си за дивиденти, което оставя значително пространство както за бъдещи увеличения на дивидента, така и за инвестиции в растеж.

Именно затова Accenture започва да изглежда необичайно привлекателна за инвеститори, които търсят комбинация между качество, доходност и потенциал за възстановяване на оценката. Ако компанията просто запази текущото си ниво на печалби, днешната оценка изглежда трудно обяснима. Ако успее да превърне AI във възможност, а не в заплаха, потенциалът може да бъде значително по-голям.

Тук идва и най-интересната част от инвестиционната теза. Повечето инвеститори разглеждат AI единствено като инструмент за намаляване на нуждата от консултанти. Но какво ще стане, ако се случи точно обратното? Ако благодарение на AI един консултант може да изпълнява проект, който преди е изисквал 1000 часа работа, само за 700 часа, компанията ще разполага с възможност да обслужва повече клиенти със същия персонал. Производителността нараства, оперативните маржове могат да се подобрят, а свободният паричен поток да стане още по-висок. Историята показва, че технологичните революции рядко унищожават лидерите в професионалните услуги. Много по-често те увеличават производителността им.

Не е случайно, че именно Accenture, Gartner и Fiserv са сред компаниите, които според мен представляват едни от най-интересните идеи в настоящия пазарен цикъл. Общото между тях не е, че разработват най-добрите AI модели. Общото е, че притежават инфраструктура, взаимоотношения с корпоративни клиенти и доверие, което трудно може да бъде заменено. AI може да автоматизира определени процеси, но не може лесно да замени десетилетия изграждани отношения с най-големите корпорации в света.

Разбира се, рискове съществуват. Ако корпоративните разходи за консултантски услуги се забавят поради икономическа рецесия, приходите могат временно да бъдат под натиск. Възможно е част от традиционните услуги действително да бъдат автоматизирани по-бързо, отколкото компанията успее да ги замени с нови AI решения. Конкуренцията също няма да остане безучастна. IBM Consulting, Deloitte, Capgemini и редица други глобални играчи инвестират агресивно в изкуствен интелект. Това означава, че следващите няколко години ще бъдат критични за запазването на лидерската позиция на Accenture.

Но именно тук се крие и най-големият парадокс. Пазарът вече изглежда оценява компанията така, сякаш голяма част от тези рискове неизбежно ще се реализират. Когато една компания с над 73 млрд. долара приходи, почти 8 млрд. долара печалба, свободен паричен поток над 12 млрд. долара, силен баланс и дивидентна доходност над 5% се търгува при едноцифрен Forward P/E, инвеститорите трябва да си зададат въпроса дали песимизмът вече не е прекомерен.

Може би след няколко години ще се окаже, че пазарът е бил прав и AI действително ще промени фундаментално консултантския бизнес. Но съществува и друга възможност. Да се окаже, че светът не е имал нужда от по-малко компании като Accenture, а от още повече такива - защото някой трябва да помогне на милиони организации да внедрят най-голямата технологична трансформация от появата на интернет.

Именно затова днес не бих определил Accenture просто като евтина дивидентна акция. Бих я определил като една от най-интересните инвестиционни дилеми на AI ерата. Пазарът изглежда убеден, че изкуственият интелект ще намали стойността на компанията. Аз бих задал друг въпрос - а какво ще стане, ако именно Accenture се превърне в една от най-големите печеливши от масовото внедряване на AI? Отговорът на този въпрос може да се окаже много по-важен за бъдещата цена на акциите, отколкото краткосрочните страхове, които доминират пазара днес.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти. Инвестициите на финансовите пазари са свързани с риск, а миналите резултати не гарантират бъдеща доходност.