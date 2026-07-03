Обемът на търговия на платформи за прогнозни пазари като Polymarket и Kalshi расте с бясна скорост - двете компании вече са преминали границата от 150 млрд. долара обща търговия за цялото си съществуване, пише CNET.

Звучи много добре, но реалната ситуация е доста по-мрачна: повечето отделни пазари остават плитки и рисковани, доминирани от автоматизирани ботове, а огромната част от индивидуалните трейдъри губят пари. Успоредно с това расте и броят на скандалите, свързани с търговия с вътрешна информация.

Повечето пазари никога не поемат сериозен обем

Анализ на CNBC върху данните от Gamma API на Polymarket показва, че около 70% от всички затворени пазари на платформата никога не са надхвърляли 10 000 долара обем от 2021 г. до края на май тази година. По-малко от 10% от пазарите са достигали между 100 000 и 1 млн. долара, а близо 5% - над 45 000 пазара, изобщо нямат отчетен обем.

Подобна картина има и при конкурента Kalshi, показва анализ на платформата Dune.

Плиткият пазар носи реални рискове. Константин Бюрги, професор по икономика в University College Dublin, обяснява пред CNBC, че плитките пазари по природа са по-волатилни, защото малки инвестиции могат да предизвикат резки движения на цените.

Ерик Цичевиц от Dartmouth College допълва, че новите трейдъри са особено уязвими, защото разликата между цена купува и цена продава може рязко да се разшири. Опитните трейдъри пък предпочитат краткосрочни пазари с висока ликвидност - именно седмичните договори, свързани с войната в Иран, Доналд Тръмп или Илон Мъск, привличат най-много капитал, посочва CNBC.

По данни на Джошуа Дела Ведова, професор в University of San Diego, над 80% от обема в пазарите под 10 000 долара идва от ботове, които правят десетки сделки всеки ден. Между ноември 2022 г. и февруари 2026 г. те са спечелили около 1,2 млн. долара от плитки пазари и близо 35,1 млн. долара от пазари с обем над 10 млн. долара.

За разлика от повечето индивидуални трейдъри, ботовете печелят системно във всички сегменти, тъй като печалбата им идва от самите транзакции.

Скандали с вътрешна информация

В края на май американските власти повдигнаха обвинение срещу инженер в Google - 36-годишният Микеле Спаньоло, спечелил 1,2 млн. долара, залагайки, че музикантите D4vd и Кендрик Ламар ще оглавят класацията на най-търсените теми в Google, използвайки поверителни фирмени данни, припомня CNET.

Разследване на New York Times е маркирало над 11 000 акаунта в Polymarket със съмнителни, изключително печеливши модели на търговия.

Военнослужещ от специалните части на САЩ е получил 400 000 долара, "предсказвайки" залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, а бившият конгресмен Джордж Сантос е спечелил десетки хиляди долара, залагайки, че няма да присъства на обръщението на Тръмп към Конгреса - въпреки публикация в X, че ще бъде там.

Разследване на Wall Street Journal пък разкри, че Polymarket е плащала на инфлуенсъри да инсценират печалби.

И кой печели?

Според същото разследване на WSJ едва 0,1% от акаунтите в Polymarket са реализирали 67% от печалбите - около 2000 трейдъри са спечелили над 500 млн. долара, докато 1,1 милиона потребители не са реализирали никаква печалба.

Стратезите на Evercore ISI, анализирали пет години затворени пазари на Polymarket и Kalshi, установяват, че само 8% от пазарите изобщо достигат 1 млн. долара обем, а именно там, където обемът е нисък, надеждността на прогнозите е най-слаба.

Тейс Ингерслев Йенсен, професор по финанси в Йейлския университет, смята обаче, че точността зависи по-скоро от това кой търгува, отколкото от обема - стига опитните трейдъри да имат стимул да участват.

Регулаторен хаос

Индустрията остава заклещена между статута на финансов дериват и този на хазарт. Щати и индиански племена, включително Sandia Pueblo, съдят Kalshi за нарушаване на закони за хазарта, докато на федерално ниво компанията се регулира от Комисията по търговия със стокови фючърси (CFTC).

Ейманда Фишър от организацията Better Markets предупреждава пред CNET, че CFTC разполага с далеч по-слаби правомощия срещу търговия с вътрешна информация от Комисията по ценни книжа и борси (SEC), а и самата агенция е съкратила над 20% от персонала си.

Междувременно администрацията на Тръмп подкрепя индустрията срещу опити на щатите за ограничения, а синът му Доналд Тръмп-младши - с осемцифрена инвестиция в Polymarket и роля на съветник в Kalshi, отрича конфликт на интереси.

Докато Марк Зукърбърг подготвя собствено приложение за прогнозни пазари, а обемите продължават да растат, въпросът дали тези платформи са легитимен финансов инструмент или нова форма на хазарт остава открит - а рискът засега пада върху отделния трейдър.