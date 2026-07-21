Лондонската фондова борса прави смела крачка към денонощната търговия. Услугата ще работи 24 часа в денонощието, от понеделник до петък.
Новата платформа се казва London Stock Exchange 24 (LSE 24) и целта ѝ е да привлече нови международни инвеститори от Азия и САЩ, и да отговори на нарастващия натиск от страна на криптопазарите.
Новият сегмент ще функционира отделно от традиционната сесия и ще дава възможност на пазарните играчи да реагират на важни събития и да управляват риска в реално време, независимо от часовата зона.
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Тези, които не спазят новите правила, рискуват временно спиране от търговия или дори премахване от борсата
Достъпна скоро
Платформата ще работи от 17:00 до 07:50 ч. лондонско време, с 30-минутна пауза между 18:30 и 19:00 ч. за обработка в края на деня, като ще функционира отделно от основния пазар на Лондонската фондова борса.
LSE 24 ще бъде достъпна за тестване от клиенти до края на 2026 г., като борсово търгуваните продукти (ETP) ще стартират като първият клас активи през първата половина на 2027 г., подлежащи на регулаторно одобрение, пише в прессъобщение на LSEG.
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Регулации, подобни на тези от SEC
Крайната цел на борсата е да разшири търговията до повече от 2 600 борсово търгувани продукта, листвани на Лондонската фондова борса. Като следваща стъпка платформата възнамерява да разшири дейността си към отделни акции.
От ново поколение
Платформата е специално проектирана да поддържа следващото поколение алгоритмична търговия. Ще се внедри т.нар. "агентна свързаност" (agentic connectivity), захранвана от изкуствен интелект.
Тя ще позволи на AI софтуерни агенти, управлявани от инвеститорите, автоматично да анализират пазарни данни, да управляват поръчки и да изпълняват трансакции 24/5 без човешка намеса.
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А за да се справи с традиционния проблем с ниската ликвидност през нощта, LSE 24 ще въведе Request-for-Quote (RFQ).
CLOB е стандартната функция за директно съпоставяне на поръчки "купува/продава", а RFQ е функционалност за директно изискване на котировки от маркет мейкъри, за да се гарантира ликвидност по всяко време на денонощието.