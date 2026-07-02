Винтън Сърф, съавтор на протокола TCP/IP и един от хората, определяни като "бащи на интернет", напуска поста си на вицепрезидент и главен "интернет евангелист" в Google следващата седмица. Така приключва кариера от над 20 години в компанията на един от най-влиятелните в историята на технологиите.

Новината стана известна по време на конференцията Open Frontier, организирана от Laude Institute, където 83-годишният Сърф участваше чрез видеовръзка в панел, посветен на инфраструктурата с отворен код. Обявена бе от Дейв Патерсън, професор в UC Berkeley, известен като съавтор на архитектурата на процесорите RISC (която пък днес е във всеки смартфон, т.е. говорим за още едно светило в света на технологиите).

"Винт... е в Google повече от 20 години и се пенсионира след седмица, така че мисля, че трябва да го аплодираме за една сравнително добра кариера", каза Патерсън пред публиката, която реагира с овации.

Сърф се присъединява към Google през октомври 2005 г., след 11 години в MCI. Преди това през 70-те заедно с Робърт Кан той разработва TCP/IP - основния набор от правила, който позволява различни компютърни мрежи да комуникират помежду си.

За приноса си той е удостоен с президентския Медал на свободата, наградата "Тюринг" и множество почетни докторски степени. През 1997 г. президентът Бил Клинтън му връчва и Националния медал за технологии.

Дискусията с участието на Винт Сърф беше насочена към въпроса какво прави системите с отворен код устойчиви във времето - тема, която придобива нова тежест на фона на залагането на все повече компании на отворена инфраструктура за следващото поколение AI продукти.

Сърф свърза опита си от изграждането на интернет пряко с настоящите предизвикателства пред изкуствения интелект. Той посочи, че отворените стандарти, а не затворените системи, са били ключови за успеха на мрежата - при интернет всеки, който спазва правилата на протоколите, може да се свърже с останалите.

Той предупреди и че възходът на автономните AI агенти - софтуер, способен сам да действа и да координира действия с други подобни системи, ще принуди технологичния сектор да се върне към формални, стандартизирани протоколи. "Моделът на множество агенти от различни източници, взаимодействащи помежду си, ще наложи съвместимост и изисквания за оперативна съвместимост и стандартизация", подчерта Сърф.

Той оспори мнението на други участници в панела, че естественият език би бил достатъчен за комуникация между агентите, като предупреди, че двусмислието в човешката реч я прави неподходяща за прецизно машинно взаимодействие, като направи аналогия с играта на развален телефон.

Голяма част от дебата на конференцията беше посветена на рисковете от концентрацията на водещи AI модели в ръцете на малка група добре финансирани лаборатории - в контраст с децентрализирания дух на отворения интернет, който направи приноса на Сърф към технологиите толкова устойчив във времето.