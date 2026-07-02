"Едно от американските остриета бива ритуално строшено от собственото си правителство, докато се състезаваме с китайците. Това е просто невероятно глупаво." Думите на кибер експерта Алекс Стамос обобщават перфектно абсурда, който се разигра на технологичния фронт през последния месец.

Първото "ембарго", наложено от САЩ върху AI модели, приключи днес, но това няма да премахне гигантските щети, нанесени на доверието в американските технологии.

Всичко започна с фанфари на 9 юни, когато Anthropic пусна своите модели от следващо поколение - Claude Fable 5 и Mythos 5. Компанията гордо ги обяви за връх на индустрията. Три дни по-късно, на 12 юни, американското Министерство на търговията наложи брутални експортни ограничения.

Причината? Доклад на Amazon, че моделите могат да бъдат подведени да помагат при кибератаки. Решението на Вашингтон бе радикално - пълна забрана за достъп до системите за всякакви чужди граждани, включително и за чуждестранните служители в самата Anthropic. Тъй като блокирането на потребители на национален принцип по целия свят е технически кошмар, компанията просто дръпна шалтера глобално в рамките на 90 минути.

Последва 18-дневна дипломатическа и технологична драма. Топ учените на компанията бяха спешно изпратени във Вашингтон за тежки преговори с Тръмп и хората му. Интересен детайл - разговорите бяха водени от съоснователя Том Браун, който на практика замени изпълнителния директор Дарио Амодей.

Амодей отдавна е трън в очите на администрацията заради гласните си позиции за безопасността на AI, а и заради факта, че публично подкрепи Камала Харис на изборите през 2024 г. Кореспонденцията от властите беше демонстративно адресирана до Браун.

В крайна сметка, след като Anthropic внедри нови защити, блокиращи уязвимостите в 99% от случаите, министърът на търговията Хауърд Лутник обяви, че експортният контрол се отменя, моделите се завръщат.

Хепиенд? Не съвсем. Защото за 18 дни извън строя вредата вече беше нанесена.

Ерозията на доверието сред международните партньори бе мигновена още в началото на целия сюжет. Вашингтон изпрати ясен сигнал на света: ако разчитате на американски AI технологии, Белият дом може да ви спре достъпа по всяко време.

И пазарният вакуум се запълни. В рамките на седмици японската Sakana AI извади оркестратора на публично достъпни модели Fugu Ultra, рекламиран специално като "frontier технология без риск от американски експортен контрол". Китайската компания 360 веднага пусна конкурентния модел Tulonfeng. Местните алтернативи, обучени на локални езици и нюанси, изведнъж започнаха да изглеждат валидна опция.

Което е може би най-важното - китайските open-source модели получиха безценен подарък - време.

Случилото се не е проблем само на Anthropic, които си имат и други проблеми с администрацията на Тръмп. Целият IT сектор е в шок, тъй като никой не знае кой точно дърпа конците на регулациите във Вашингтон. В началото на юни Тръмп подписа указ, изискващ разработчиците доброволно да предоставят моделите си на държавата за оценка преди пускането им.

OpenAI вече усети накъде духа вятърът и миналата седмица пусна новия си модел GPT-5.6 само до "малка група доверени партньори", за да се съобрази с държавните претенции. Изпълнителният директор Сам Алтман лаконично отбеляза, че "не харесва идеята правителството да избира клиентите", защото това лишава киберзащитниците и глобалния бизнес от най-добрите инструменти.

Истината е, че администрацията бързо си даде сметка, че нещата отиват твърде далеч - ако бяха оставили рестрикциите върху Fable и Mythos, трябваше да блокират и моделите на Google, Microsoft и OpenAI на същото основание.

За Anthropic развръзката поне премахва огромна спирачка по пътя към борсата, след като на 1 юни компанията подаде конфиденциални документи за IPO. Друга тема е, че до борсовия дебют е възможно да видим още политически "влизания с бутонките" в работата на AI гигантите.

Вероятно затова и вече се говори, че OpenAI вече мисли за листване чак догодина или поне след междинните избори, които партията на Тръмп се очаква да загуби...