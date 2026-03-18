Изкуственият интелект преобръща из основи начина, по който потребителите намират и консумират информация онлайн — и цената на тази трансформация се плаща най-вече от малките независими издания, които нямат нито ресурсите, нито разпознаваемостта на медийните гиганти.

Данните на анализаторската компания Chartbeat, предоставени на Axios, рисуват тревожна картина. За последните две години трафикът от традиционните търсачки е спаднал с 60% за малките издания — тези с между 1000 и 10 000 дневни посещения. Средните по мащаб издатели, с до 100 000 посещения дневно, отчитат спад от 47%, докато при най-големите загубата е едва 22%.

С други думи, малките губят почти три пъти повече от лидерите в бранша —страдат точно тези, които разполагат с най-малко средства за адаптация.

Движещата сила зад тази промяна е двойна. От една страна, Google Search и Google Discover — двата най-мощни генератора на трафик в света, са отчели спад от съответно 34% и 15% само между декември 2024 и декември 2025 г.

От друга, функцията AI Overviews на Google, въведена в средата на 2024 г. и разширена значително през 2025 г., вече задейства автоматично резюме при около 25% от всички търсения. Резултатът: потребителите получават отговорите си без изобщо да кликват към първоизточниците.

Даже и при големите онлайн медии екзистенциалният риск не липсва. Анализ на SEO компанията Growtika, проследил трафика към 10 водещи технологични издания от началото на 2024 г. до началото на 2026 г., показва колко драматични могат да бъдат последствията. На пика си тези медии са привличали 112 милиона посещения месечно само от американски потребители на Google. До януари 2026 г. числото е паднало до под 50 милиона.

Mashable е загубил "само" 30% от трафика си — незавидна позиция, но далеч по-добра от Wired (-62%), The Verge или HowToGeek, всяко от които е изгубило над 85%. Абсолютният аутсайдер е Digital Trends: от 8,5 милиона кликвания месечно до едва 265 000 — срив от 97%.

И Google, и част от споменатите издания атакуваха методологията на проучването - то не отчитало сезонни колебания, промени в предпочитаните от аудиторията формати, въвеждане на платен достъп до част от съдържанието и т.н. Въпреки всичко това, с ръка на сърцето никой не казва, че в сайта му са започнали да влизат повече хора.

Може ли AI трафикът да компенсира тези загуби? Засега — категорично не. Препратките от ChatGPT са нараснали с над 200% за същия период, но чатботовете все още генерират под 1% от общия издателски трафик.

Освен това качеството на тези посещения е под въпрос: новинарските сайтове получават най-много кликвания от AI платформи, но и най-ниска ангажираност на статия. Потребителите очевидно се обръщат към тях за бърза проверка на факти, а не за задълбочено четене.

"Приложните" сайтове — за здраве, готварство или градинарство, привличат по-малко AI препратки, но за сметка на това задържат читателя значително по-дълго. Проблемът там е, че изкуственият интелект вече се справят достатъчно добре и съответно наистина не е лесно да накараш хората да направят стъпката отвъд него.

Големите издания намират изход чрез диверсификация: инвестират в директен трафик, вътрешни препратки, имейл бюлетини и собствени приложения. За малките обаче тази рецепта е трудно приложима без съответния финансов ресурс.

Изводът е неудобен, но ясен: ерата, в която едно малко издание можеше да изгради аудитория единствено чрез SEO оптимизация, приключва. Оцеляването вече изисква директна връзка с читателите, разпознаваема идентичност и съдържание, което решава реални проблеми — а не просто отговор на заявки в търсачка.