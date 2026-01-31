Представете си, че имате личен асистент, който никога не спи. Той чете имейлите ви, докато си миете зъбите, пренарежда календара ви, докато пътувате за работа, и отговаря на съобщенията в WhatsApp от ваше име. Звучи като мечтаната продуктивност от филмите за Железния човек, нали?

Е, този асистент вече съществува. Казва се Moltbot (доскоро познат като Clawdbot), има лого на омар и само за месец успя да взриви интернет, да вдигне акциите на технологични гиганти и да вбеси експертите по киберсигурност.

Всичко започва като "направи си сам" проект на австрийския програмист Петер Щайнбергер, който просто искал да "размърда" дигиталния си живот. Резултатът обаче е нещо много повече - инструмент, който техно ентусиастите наричат "Claude с ръце".

Какво всъщност е това?

За разлика от ChatGPT или Gemini, които живеят в облака и си "говорят" с вас през уеб страница, Moltbot е агент, който живее на вашия компютър. Той е "местен", бърз и винаги включен.

Интегрирате външен AI модел през API интерфейс или по-малък локален, връзвате любимите си чат приложения - WhatsApp, Telegram, Slack, Signal или Discord, и той става вашият невидим слуга. Може да ви праща сутрешни сводки, да следи календара ви и дори да изпълнява команди директно върху операционната ви система.

"Това е AI, който наистина върши неща", гласи неофициалното мото на проекта. И точно това обещание накара хиляди разработчици да се втурнат да купуват Mac Mini, само за да имат машина, на която да върви техният личен Moltbot.

Истерията стигна дотам, че акциите на Cloudflare скочиха с 14%, тъй като инфраструктурата им се използва масово за отдалечен достъп до тези домашни ботове.

Драмата с името и крипто лешоядите

Пътят на Moltbot към славата обаче не мина без турбуленции. Първоначално проектът се казваше Clawdbot - игра на думи с името на модела Claude на Anthropic, който е най. От компанията обаче бързо "помолиха" Щайнбергер да смени името заради запазената марка.

Така "Clawd" стана "Molt" (от molting - смяна на черупката при ракообразните), но хаосът покрай преименуването отвори вратата за измамници. Крипто скамъри моментално регистрираха старите имена на проекта в социалните мрежи и пуснаха фалшиви токени, един от които достигна пазарна капитализация от 16 милиона долара, преди да се срине.

"Всеки проект, който ме посочва като собственик на монета, е ИЗМАМА", написа ядосано Щайнбергер в социалната мрежа X, след като се оказа въвлечен в схема, с която няма нищо общо.

Кошмарът на сигурността

Но истинският проблем на Moltbot не са името или крипто измамниците. Проблемът е, че давате на един експериментален софтуер пълни права до вашия дигитален живот.

"Бихте ли се чувствали комфортно да връчите ключовете от кралството на самоличността си на бот, който може да е изложен на открития интернет?", питат риторично от The Register.

Експертите по киберсигурност са меко казано обезпокоени. Тъй като Moltbot работи локално и има достъп до файловата система, имейлите и съобщенията ви, една грешна стъпка може да бъде катастрофална.

Всичко е на показ: Изследователи от Hudson Rock откриха, че Moltbot съхранява пароли и API ключове в обикновени текстови файлове (plaintext) на вашия компютър. Ако системата ви бъде компрометирана от зловреден код, хакерите получават всичко на тепсия.

Оказа се, че стотици потребители са инсталирали бота грешно, оставяйки го достъпен за целия свят без парола. Това позволява на всеки да чете личните им чатове и да извлича ключовете им за достъп. Инжекции в заявките: Най-големият страх на инвеститора Рахул Суд е т.нар. "prompt injection". Злонамерен човек може да ви изпрати съобщение в WhatsApp, което да накара вашия Moltbot да изпълни команда на компютъра ви - без изобщо да разберете. Същото може да стане и докато му кажете да рови из интернет от ваше име - в невинно изглеждаща страница може да са скрити команди, които до момента всички подобни AI агенти изпълняват без колебание.

"Това е зловреден софтуер за кражба на данни, маскиран като личен асистент", предупреждава експерт от сферата.

Играчка за напреднали (и смели)

Въпреки червените лампи, Moltbot е феномен. Той показва бъдещето, в което AI не е просто чатбот в прозорец на браузъра, а активен участник в живота ни.

Не е трудно да си представим Claude Cowork с подобни и по-добре тествани и имплементирани функционалности след два месеца. Google вече подготвят нещо подобно - и то директно интегрирано вътре в Chrome, който е инсталиран практически навсякъде. Асистентите са бъдещето. Просто определено не са нашето настояще.

Самият Щайнбергер е напълно честен за рисковете, описвайки софтуера като "хоби проект" и предупреждава, че сигурността е отговорност на потребителя.

Ако все пак решите да експериментирате, послушайте съвета на препатили програмисти: не го пускайте на лаптопа, където държите паролите за банковите си сметки. Най-сигурният начин да използвате Moltbot в момента е на напълно отделна (виртуална) машина с акаунти, които не ви е жал да загубите.

Защото удобството да имаш Джарвис като Тони Старк, който да ти върши работата, е голямо. Но цената да се събудиш с източени сметки и пробити чатове може да се окаже твърде "солена" дори за най-големите ентусиасти.