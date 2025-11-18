Поредна голяма авария с критичната инфраструктура на Глобалната мрежа затрудни достъпа до хиляди сайтове по целия свят. Проблемът дойде от Cloudflare, чиито системи предпазват страниците от атаки.

В ранните следобедни часове българско време сайтовете, които разчитат на компанията, започнаха да изчезват от интернет. Сред тях бяха социалната мрежа x/Twitter, креативната платформа Canva, различни AI услуги, както и сайтове на най-различни бизнеси, включително и в България.

Донякъде иронично е, че нямаше достъп и до портала Down Detector, който следи именно за подобни технически проблеми в световен мащаб.

От Cloudflare признаха, че имат проблем с вътрешната си мрежа, като в официално съобщение обявиха, че работят по отстраняването му.

Около 15:00 часа българско време някои от засегнатите сайтове започнаха да се отварят - но отново с грешки. В резултат на служилото се акциите на Cloudflare паднаха с около 4 на сто. Ако проблемите продължат и след началото на работния ден в САЩ, вероятно полетът надолу ще е още по-драматичен.

Преди месец подобен сюжет се разигра с потребителите на друг инфраструктурен доставчик - Amazon Web Services.