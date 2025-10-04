Достъпът до (високоскоростен) интернет в дома вече е един от показателите за развитието на дадено общество. Но този въпрос има не само техническа, но и финансова страна. И именно от цената за осигуряване на интернет в дома в някои страни в света зависи каква част от домакинствата ще го ползват и/или за колко време през месеца.

Какви са средните цени в долари за месец за ползването на интернет в дома изчисли РИА Новости, на основата на официални статистически данни от страните в света, където има (сравнително) добър достъп до интернет. Данните включват пълния размер на таксите, без отстъпки за лоялни клиенти, промоции и др.

Оказва се, че по абсолютна стойност, страната с най-многобройно население в света, Индия, има най-евтин интернет - 7,70 долара на месец. Русия е на второ място - според статистиката, месечната такса за абонамент за интернет там е 8,70 долара.

Нашата съседка Румъния допълва челната тройка на страните с най-евтин достъп до интернет, с месечна такса средно от 9,80 долара.

Сред страните с най-достъпен интернет са също: Китай (11,30 долара), Узбекистан (11,50 долара), Киргизстан (11,70 долара), Казахстан (12,70), Турция (13,80), България (14,60 долара) и Литва (16,50).

Полша е на 11-то място в челната 15-ица с достъп до интернет за 17,2 долара месечно, следвана от: Грузия - 17,4 долара, Тайланд - 18,4 долара, Армения - 19,1 долара и Латвия - 19,7 долара.

Най-скъпият интернет

Страните в света, където достъпът до интернетът е с най-висока месечна цена по абсолютна стойност, са: Съединените щати със 72,1 долара, Канада с 61,7 долара и Люксембург с 59,1 долара.

Следващите 7 държави с най-скъп достъп до интернет, са: Белгия с 56,9 долара на месец, Ирландия с 55,1 долара, Австралия с 53,6 долара, Германия с 50,7 долара, Холандия с 50,6 долара, Португалия с 43 долара и ЮАР с 42,3 долара.

В топ 15 на страните с най-скъп интернет влизат още: Великобритания с 42,1 долара, Словения с 40,8 долара, Австрия и Швеция с по 39,9 долара и Франция - с 35,3 долара на месец.

Както е известно обаче, средните доходи в изброените държави са различни, което значи, че и месечните разходи на хората за ползване на интернет в дома, имат различна "тежест" в общите им разходи.

И така, таксата за интернет заема най-голям дял от средния доход на гражданите в Бразилия (4,1%), Мексико (3,8%) и Аржентина (3,65%).

От друга страна, най-малък дял от месечните доходи на хората, таксата за интернет има в: Русия (0,67%), Румъния (0,9%) и Южна Корея (0,97%).