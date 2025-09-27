Мощната интернет цензура в Китай отдавна е известна с това, че заличава политическото несъгласие срещу ръководството на Комунистическата партия и споменаването на чувствителни исторически събития. Сега обаче регулаторите се насочват към нещо ново и доста необичайно - негативизма. Каква е причината? Песимистите пречат на икономическото развитие на страната, съобщава CNN Business.

Тази седмица онлайн регулаторът на Китай обяви двумесечна национална кампания, насочена към ограничаване на песимизма, който се разпространява в социалните мрежи, платформите за стрийминг на живо и кратки видеоклипове. Някои от целевите съдържания "злонамерено погрешно тълкуват социалните явления, избирателно преувеличават негативните случаи и ги използват като възможност за насърчаване на нихилистични или по друг начин негативни мирогледи", се казва в изявление на Китайската кибер администрация.

Други "прекомерно самоочерняват или усилват чувствата на отчаяние и негативизъм, подтиквайки други да последват примера им", се добавя в изявлението.

Години на икономически спад сринаха доверието на потребителите

Годините на икономически спад, предизвикани от криза на пазара на недвижими имоти, сринаха потребителското доверие, ограничиха потреблението и увеличиха безработицата, особено сред младите хора в Китай, помрачавайки перспективите и възгледите им за живота.

Подобни настроения доведоха до възприемането от страна на младото поколение на начин на живот като "лежане в леглото" - термин, описващ стремежа към прост, безстресов живот, който придоби известност в китайския интернет през 2021 година.

Обявените тази седмица мерки дойдоха, след като множество блогъри, известни с документирането на своя "лежащ в леглото" начин на живот, съобщиха, че видеоклиповете им са били изтрити, а акаунтите им в социалните медии са били забранени.

Източник: EPA/БГНЕС

Интернет регулаторът наскоро санкционира и интернет платформите за това, че не модерират съдържание, публикувано на техните сайтове. Популярната платформа за социални медии Weibo, подобната на TikTok Kuaishou и китайският еквивалент на Instagram, Red или Xiaohongshu, бяха дисциплинирани този месец за това, че позволиха "вредна" информация, като "преразказване на лични актуализации и тривиални въпроси за известни личности", да се появява в актуални теми.

В тазседмичното си изявление, интернет регулаторът заяви, че репресиите обхващат и съдържание, "подбуждащо към крайна конфронтация между групи", "разпространяващо страх и тревожност" и "подхранващо онлайн насилие и враждебност".

Онлайн публикации, коментари и актуални теми за икономически слухове, техники за доксинг и "пораженчески наративи като "усилията са безполезни"" попадат в обхвата на тази кампания. Тя е насочена и към съдържание, "продаващо тревожност", като експлоатира опасения относно заетостта, срещите и образованието, за да насърчава продажбите на курсове или свързани продукти. Регулаторът призова обществеността "активно да докладва за подобни случаи", за да "се противопостави на злонамереното подбуждане на негативни настроения".

Онлайн управление на обществените настроения

Коментар, публикуван от държавни медии във вторник, похвали кампанията като "навременен" отговор на "преобладаващия хаос".

"Вредата от подобно злонамерено разделящо съдържание е значителна. То може да предизвика колективни недоразумения и социална паника, да маргинализира разума и фактите и дори да разпали офлайн конфликти, причинявайки дългосрочни щети на обществения ред и социалното доверие."

Джа Иън Чонг, професор по политически науки в Националния университет на Сингапур, който се фокусира върху Китай, отбеляза, че изглежда има "значителна липса на мотивация, дори песимизъм" сред китайския народ по отношение на индивидуалните перспективи.

Той твърди, че е "разумно да се очаква", че китайските власти ще се стремят да насърчат потребителското доверие и по-високото потребление, за да стимулират икономическия растеж.

"Един от начините да се направи това може да е чрез управление на обществените настроения онлайн."

Китайската икономика продължава да се бори с безброй вътрешни и външни предизвикателства, които оказват натиск върху годишната ѝ цел за растеж от 5%. Ръстът на фабричното производство и продажбите на дребно, показател за състоянието на производството и потреблението в страната, спадна съответно до 12-месечно дъно и 9-месечно дъно, според данни, публикувани от Националното статистическо бюро на Китай.

През август нивото на безработица за лицата на възраст между 16 и 24 години, с изключение на студентите, се повиши до двугодишен връх от 18,9%, според данни, публикувани от статистическото бюро този месец.

Чонг коментира, че макар репресиите да биха могли да променят тона онлайн, общото настроение е по-малко вероятно да се промени без по-добри перспективи за живот и кариера и че китайските интернет потребители, както са правили в миналото, ще намерят начини да се изразят онлайн.

Най-скорошният отговор на външния натиск на фона на икономическия спад е появата на "хора-плъхове" в интернет - китайски младежи, възприемащи начин на живот, подобен на гризачи, който включва заравяне в леглото и поръчване на храна за доставка, за да избегнат излизането навън.

"Държавата ще се опита да ограничи тези нови термини и изрази, когато се появят, но те ще продължат да съществува", категоричен е професорът по политически науки.