Полският милиардер Михал Соловов, най-богатият човек в страната и собственик на бизнес империя с дейност в над 100 държави, предупреждава, че Полша (а в по-широк план и Европа) се приближава към сериозен енергиен дефицит, който може да се прояви около 2032 г. В интервю за "Biznes Klasa" той заявява, че страната вече е нетен вносител на електроенергия, а в рамките на няколко години може да се стигне до недостиг от около 5 GW базова мощност - еквивалент на потреблението на големи градове като Варшава и Гданск.

"Енергията ни е сред най-скъпите в света"

По думите на Соловов високите цени на електроенергията за индустрията поставят Полша в изключително неблагоприятна позиция спрямо конкурентите в региона. Той посочва, че прекомерната зависимост от възобновяеми източници създава двойна уязвимост - от внос на газ и от ограничен брой доставчици на ключови компоненти за енергийната система. Това според него води до структурен ценови натиск върху бизнеса.

Като основен изход милиардерът вижда развитието на малки модулни ядрени реактори (SMR). В подкрепа на това, той участва като миноритарен акционер (17%) в технология, разработвана съвместно с GE Vernova Hitachi и партньори от САЩ и Канада.

Соловов твърди, че разработката е от следващо поколение и позволява висока безопасност - реакторите могат да бъдат разположени под земята и да бъдат изключвани за секунди. Първият подобен проект в Полша той очаква около 2031 г.

По негови оценки около 90% от фотоволтаичните панели и 95% от системите за съхранение на енергия идват от Китай, което допълнително засилва зависимостите в сектора.

От TVN до енергетиката

Милиардерът потвърждава, че се е отказал от планираното придобиване на телевизия TVN от Warner Bros. Discovery, като обяснява, че в момента фокусът му е изцяло върху енергийни проекти.

Той добавя, че забавянето на внедряването на нови технологии като SMR се дължи най-вече на липса на експертиза и политическа предпазливост:

"Липсата на знания поражда страх, а страхът води до парализа", казва той.

Соловов разказва и за началото на своя бизнес път - първите си пари печели като 12-годишен, миейки прозорци на бензиностанция. По-късно, още като студент, натрупва първия си капитал чрез сезонна работа в Германия, който използва за стартиране на първата си компания.

Днес неговите активи се оценяват на около €7 милиарда. Сред най-известните му бизнеси са Cersanit - един от водещите производители на плочки в Европа - и Barlinek, глобален лидер в производството на дървени подови настилки.

Като най-скъпи бизнес грешки той определя кадровите решения. Според него дори най-успешните мениджъри могат да се окажат неправилен избор, ако сигналите за проблеми бъдат пренебрегнати.

В един от случаите грешка в управленски избори коства на компаниите му между €170 и 190 милиона, признава той.