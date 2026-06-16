След повече от 40 години без нови ядрени мощности, енергетиката на Швеция натисна бутона за рестарт. Държавният енергиен гигант Vattenfall обяви, че ще си партнира британската Rolls-Royce.

Швеция ще бъде третата европейска страна, която избира технологията за малки модулни реактори на британксия производител след Обединеното кралство и Чехия.

Важно е да се отбележи, че Rolls-Royce разполага с готов инженерен проект, но все още няма нито един работещ или физически построен реактор в света.

Нов капацитет

Планът предвижда изграждането на три малки модулни реактора (ММР/SMR), всеки с мощност от 470 мегавата. Те ще бъдат разположени на полуостров Варьо в непосредствена близост до действащата в момента мегацентрала "Рингхалс".

Източник: iStock Малък модулен реактор (SMR)

Трите блока комбинирано могат да произвеждат около 12 тераватчаса (TWh) електроенергия годишно, съобщават от Vattenfall.

От Rolls-Royce пък споделят, че това ще добави капацитет, равен на 6% от годишното потребление на електроенергия на страната.

От компаниите, участващи в консорциума, уточняват, че първият реактор може да влезе в експлоатация в средата на 30-те години на века, но този срок остава изцяло зависим от бързината на издаване на разрешителните и процедурите.

Политическа подкрепа

Сделката между двете компании се оценява на няколко милиарда долара. Преди финалния договор индустриалният консорциум Industrikraft вече инвестира около 36 милиона евро, за да придобие 20% от проектната компания и да стартира подготвителните фази.

Миналата година шведският парламент прие законодателство за финансиране на ново поколение реактори, първите построени в Швеция от повече от 40 години насам.

Според правителството те са необходими за енергийната сигурност и постигане на нулеви нетни емисии до 2045 г., предава Reuters.

Европа пред САЩ

От 2022 г. проектната компания Videberg Kraft е оценила над 70 различни варианта преди да стигне до финалния кръг. Там Rolls-Royce SMR е трябвало да се конкурира с друг фаворит, а именно - BWRX-300 на американско-японския съюз GE Vernova Hitachi.

Източник: CEZ Group Проект на атомната централа

Американският реактор с кипяща вода (BWR) залага на естествена циркулация и пасивни системи за безопасност. Първият такъв вече се строи в Канада. Той се строи по проект на държавната компания Ontario Power Generation, чийто лиценз за строителство бе издаден през април 2025 г.

"Новата ядрена енергия е важна част от шведската енергийна система и ще подпомогне прехода на индустрията и по този начин ще засили дългосрочната конкурентоспособност на Швеция", казва Анна Борг, член на борда на Videberg Kraft и президент и главен изпълнителен директор на Vattenfall.

Изборът на британската група прави Швеция част от по-широка европейска инициатива, споделя още на пресконференция Анна Борг.