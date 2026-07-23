Чехия прави поредна стъпка към бъдещо изграждане на малки модулни реактори (SMR), но засега без окончателно инвестиционно решение. Министерството на промишлеността и търговията, държавната енергийна компания ČEZ и британската Rolls-Royce SMR подписаха меморандум, който дава старт на подготовката на нови потенциални площадки.

Освен вече планирания първи реактор в АЕЦ "Темелин", страната започва да проучва възможностите за изграждане на мощности и в Детмаровице и Тушимице. Ако всички проекти се реализират, трите площадки биха могли да приемат до 6 малки модулни реактора.

Според изпълнителния директор на Rolls-Royce SMR Крис Чолертън това би означавало до 3 GW нови ядрени мощности за Чехия. Всеки реактор е с проектна мощност 470 MW, което е приблизително равно на един блок на АЕЦ "Дуковани".

Плановете обаче остават дългосрочни. Първият чешки SMR се очаква едва около средата на следващото десетилетие. Реализацията му ще зависи и от развитието на първия проект на Rolls-Royce във Великобритания.

Именно той ще бъде своеобразният тест за технологията. Компанията планира да построи първия си реактор на площадката Уилфа в Северен Уелс. Ако графикът бъде спазен, чешкият проект в Темелин ще стане вторият подобен реактор на британската компания.

Това е и една от особеностите на проекта - въпреки нарастващия интерес към малките модулни реактори по света, Rolls-Royce SMR все още няма нито един действащ търговски реактор. В момента компанията разчита на поръчки, партньорства и участие в национални програми, докато технологията преминава през процесите на лицензиране.

В проекта вече участва и ČEZ, която притежава около 20% от Rolls-Royce SMR след инвестиция за размер на приблизително 6 млрд. чешки крони (около €242 милиона).

Според анализатора на eToro Якуб Рохлиц по-голямото значение на меморандума е индустриално. Ако британската технология достигне до серийно производство, чешки компании могат да се превърнат в ключови доставчици на оборудване. Първа такава стъпка вече беше направена през май, когато Škoda JS беше избрана за доставчик на част от основните компоненти за бъдещите реактори.

Интересът към SMR се засилва в редица европейски държави, които търсят нисковъглеродни мощности, способни да работят постоянно. Засега обаче повечето европейски проекти остават на етап подготовка, а реалната им икономическа ефективност тепърва ще се доказва.