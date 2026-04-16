Индустриалният инвеститор CTP ще изгради нов логистичен център за МЕТРО България в CTPark Sofia West край София, след като двете компании подписаха дългосрочно споразумение, обявено днес.

Проектът, чиято стойност надхвърля 25 милиона евро за период от десет години, е част от стратегията на МЕТРО да обедини всички ключови логистични дейности на едно място и да подобри обслужването към ХоРеКа сектора и бизнеса.

Въвеждането в експлоатация е планирано за януари 2027 г. Логистичният център ще бъде разположен в CTPark Sofia West - индустриален парк с директен достъп до основни транспортни коридори около София.

"Инвестицията в новия логистичен център има за цел да допринесе за дългосрочното и непрекъснато развитие на бизнеса с търговия на едро на МЕТРО в България. Продължаваме целенасочено да инвестираме в модерна инфраструктура, технологии и процеси, за да гарантираме високо качество, свежест и надеждност на доставките", каза Жан Котан, изпълнителен директор на МЕТРО България.

Един център за цялата логистика

Новата база ще бъде с обща площ от 24 500 кв.м, от които 22 300 кв.м са складови пространства. Съоръжението ще включва сух склад с площ от 13 000 кв.м и температурно контролирани зони с площ от 9 300 кв.м.

В рамките на обекта ще функционират шест температурни зони за различни категории продукти - месо, млечни изделия, плодове и зеленчуци, риба, шоколад и замразени храни.

Складът ще разполага с 30 товарни рампи и модерна инфраструктура за обработка на стоки, което ще ускори логистичните процеси и доставките към магазините.

Моделът "Всичко под един покрив"

Центърът ще бъде организиран по концепцията "One Roof", при която всички основни логистични дейности - съхранение, обработка и подготовка на стоки - са обединени на едно място.

Предвидени са и допълнителни услуги като етикетиране, теглене и подготовка на поръчки, които ще подобрят координацията и ефективността на веригата на доставки.

Проектът предвижда и възможност за разширение след петата година в зависимост от развитието на бизнеса.