H&M въведе нова опция за разсрочено плащане при онлайн покупки в Румъния в партньорство с дигиталната банка Klarna, съобщават от дружеството. Услугата дава възможност на клиентите да плащат на вноски без лихва и е част от по-широка стратегия за разширяване на гъвкавите платежни решения в региона.

Новата възможност е интегрирана директно в онлайн магазина на H&M, един от най-популярните и разпознаваеми модни брандове в Европа, и е достъпна при финализиране на поръчката.

"Клиентите разполагат с гъвкав модел на плащане, съобразен с тяхната индивидуална оценка, който им позволява да заплатят веднага, да отложат плащането с 30 дни или да разделят сумата на три равни безлихвени вноски. Всички опции са представени с пълна прозрачност и без допълнителни такси при навременно плащане", посочиха за Money.bg от H&M България.

"Това разширяване е част от дългосрочното глобално партньорство между H&M и Klarna и отразява споделения фокус върху подобряване на клиентското изживяване чрез по-гъвкави възможности за плащане", допълниха от компанията.

Лоредана Пипош-Лупеску, мениджър за Румъния в Klarna, коментира, че услугата, наред с ясните и лесни за управление опции, предоставя сериозни предимства за търговците като по-ефективен процес на плащане за търговците. Данните показват, че интересът към подобни решения расте, категорични са от шведския финтех гигант.

На този етап обаче подобна услуга не се планира за пазара у нас. "Към момента няма обявени планове за въвеждане на услугата в България, но оставаме ангажирани да информираме прозрачно за всяко бъдещо развитие", заявиха още от H&M България.

Klarna е глобална дигитална банка и водещ доставчик на решения за онлайн разплащания с над 118 милиона активни потребители и присъствие на 45 пазара. Компанията обработва ежедневно милиони транзакции и работи с около 1 милион търговци по целия свят.

От старта си в Румъния през юни 2023 г. Klarna вече има над 500 000 активни потребители и си партнира с повече от 1500 търговци, което е ясен сигнал за засилено търсене на гъвкави дигитални платежни услуги.

За сравнение, към 20 март, онлайн търговците, използващи Klarna у нас, са малко над 300, показва Store Leads.