Г-н Длугонски, Вие сте най-новият член на управленския екип на Minimart. Каква ще бъде вашата роля и какви цели сте си поставили?

Като член на Борда на директорите отговарям основно за търговската дейност и стратегическия маркетинг на Минимарт. Това са ключови функции за всеки ритейл бизнес и за мен е изключително важно те да функционират на най-високо ниво и в пълен синхрон с останалите отдели.

За да направя това възможно най-ефективно и да го превърна в измеримо клиентско удовлетворение, се фокусирам върху включването на category management практики, насърчаването на вземането на решения на база данни, както и върху подобряване на комуникацията между екипите. Съвместно с екипа по Стратегически маркетинг поставям приоритет и върху ясна, последователна и мултиканална комуникация с нашите клиенти. Целта ни е ясно да позиционираме Минимарт и начина, по който най-ефективно отговаряме на еждневните потребности на клиентите ни.

Идвате от пазари в Централна и Източна Европа като Полша, Словакия и Хърватия. Какъв опит и знания от тези региони можете да пренесете и приложите тук?

Опитът ми идва от ритейл среди, които са разнообразни, динамични и често силно конкурентни. Всяка от тези държави има своите специфики - както по отношение на значимостта на отделните категории и продуктовите предпочитания, така и при видовете магазини, които клиентите избират. На тези пазари съществуват и различия в промоционалните модели и ролята, която промоциите играят за генериране на обеми.

Познанието на тези различия ми позволява да разбера както уникалността на различните пазари, така и кои принципи и добри практики могат успешно да се пренасят в други държави. Това включва разбиране на реакцията на потребителите към различни търговски формати, влиянието на ценовите и промоционалните стратегии върху покупателното поведение, както и адаптирането на търговските подходи към различни нива на пазарна зрялост.

Този опит ми дава по-широка и гъвкава перспектива, както и възможност да прилагам доказани модели, адаптирани към местните условия по начин, който стимулира растежа и укрепва пазарните позиции.

Как премина интеграцията Ви в българския екип? Различава ли се управленската култура тук от тази в Полша, Словакия или Хърватия?

Много съм доволен от начина, по който бях приет в компанията - всички са изключително отзивчиви, което улесни адаптацията ми и ми помогна бързо да се почувствам като част от екипа. Езиковата бариера остава най-голямото ми предизвикателство, за щастие не съм срещнал човек, който да не говори английски. Въпреки това за мен е важно да науча местния език и планирам да работя върху българския си.

Нещо, което изключително харесвам в Минимарт, е значението, което се отдава на откритата и честна комуникация. Благодарение на това взаимодействието между отделите тече много добре, а решенията се вземат навреме и се изпълняват ефективно.

Що се отнася до фирмената култура, това, което се откроява, е високото ниво на взаимно уважение - както от страна на ръководството към служителите, така и между колегите. Това е нещо, което ценя изключително много. Усеща се и силен стремеж към трупане на знания и развитие в рамките на организацията.

За мен управленската култура зависи много повече от хората, екипа и самата компания, отколкото от външни фактори. Тук мениджърите са много прецизни и структурирани в очакванията си. Затова особено ценя възможността да работя с екипа си по начин, който насърчава вземането на решения, базирани на данни, а не на общи предположения.

След като в края на миналата година достигнахте последно обявената бизнес цел - 300 обекта в страната, каква е следващата стъпка за Minimart?

Достигането на 300 магазина беше важен момент за нас - успех, който е пряк резултат от неуморните усилия на целия ни екип и доверието, гласувано от нашите партньори. Няма да забавим темпо, напротив - продължаваме с амбициозните ни планове за развитието на веригата ни.

На основен фокус за нас в момента е подобряването на цялостното клиентско изживяване. Разширяваме продуктовите категории и развиваме предложенията в сегмента Quick Meal Solutions (бързи решения за хранене). Работим и върху това пазаруването в магазините ни да бъде още по-приятно - интуитивно, бързо и лесно.

Кое е най-голямото предизвикателство пред бързоразвиваща се верига като Minimart?

Предизвикателствата са част от ежедневието ни, особено предвид скоростта, с която изградихме мрежата си. След едва три години на българския пазар вече се нареждаме сред най-големите вериги по брой обекти.

Стремим се да подобрим някои аспекти, за да предоставим решения от най-висок клас за ежедневните нужди на нашите клиенти. Това изисква фокус върху подобряване на оперативните стандарти, логистиката, снабдяването и комуникацията. В момента работим активно върху логистичните процеси и разширяването на асортимента - нови продуктови решения, с които да отговаряме по-добре на нуждите на клиентите.

Разширяването на предлагането изисква сериозни промени в логистиката и модела за доставки, които реализираме заедно с нашите партньори. Инвестираме значително време и усилия в този процес, като активната работа на екипите ни вече полага основите на видими резултати.

Прецизираното и бързо отваряне на нови обекти създава и предизвикателства при вътрешните процеси. Компанията се развива експоненциално и това налага въвеждането на по-ефективни и структурирани процедури. Ежедневно събираме нови данни за потребителското поведение, което ни позволява да адаптираме бизнеса си в движение, спрямо потребителя.

Какво предимство има форматът Minimart спрямо другите търговски вериги в страната?

Едно от основните предимства, е близостта до хората. В момента имаме над 300 локации в страната. Това широко покритие позволява на клиентите да използват услугите ни практически навсякъде.

На второ място, въпреки сравнително малкия формат на магазините (средно под 70 кв. м), предлагаме асортимент, който покрива по-голямата част от ежедневните нужди на клиентите. Ние сме достъпен ценово формат, допълнен с промоции и мултиоферти, които помагат на клиентите да спестяват както пари, така и време.

Освен това продължаваме активно да развиваме предложенията си в сегмента на готовите решения за хапване - бързи и вкусни, подходящи за консумация в движение, в обедната почивка или у дома след дълъг ден. В идните месеци ще включим нови продукти в тази категория, което допълнително ще разшири асортимента и ще укрепи позицията ни.

Основните предимства на Минимарт са правилно подбраните локации, асортиментът, който покрива ежедневните нужди, и най-вече спестяването на време за клиентите - което им позволява да се фокусират върху важните неща.

Какви други пазарни възможности виждате в ритейл сектора в България? Къде насочвате усилията си?

Целта ни е всеки Минимарт магазин да се превърне в истински център на общността си - не само място за бързо и удобно пазаруване, но и точка за предоставяне на ежедневни услуги. В тази връзка активно анализираме различни модели, налични на пазара - от услуги, свързани с плащане на сметки, до удобни дигитални партньорства. Искаме да улесним ежедневието на клиентите си и да им дадем повече причини да посещават нашите обекти.

Виждаме сериозен потенциал в развитието на сегмента "food-to-go" и готовите решения. Потребителските навици се движат в посока повече удобство, бързина и търсене на качествени хранителни опции, особено в градска среда. Тази тенденция създава възможности за развитие на прясно приготвени ястия, премиум бързи закуски и здравословни алтернативи. Развивайки този сегмент, можем да обслужваме не само традиционните клиенти, но и хората в движение, офис служителите и по-младата аудитория.

Друга възможност идва от дигитализацията и от ритейла, базиран на данни. Българските потребители бързо възприемат дигитални разплащания, програми за лоялност и мобилна търговия. За Минимарт това отваря възможности за по-прецизни и персонализирани оферти, по-ефективни промоции и по-добро управление на асортимента спрямо конкретните локации. Използването на данни ни позволява да реагираме по-бързо на местните нужди, да подобряваме наличността на продуктите и да адаптираме всеки магазин към неговото обкръжение.

Кой личен навик от ежедневието Ви допринася най-много за постигането на бизнес резултати?

Един от навиците ми с най-голям принос е това, че денят ми започва много рано. Уединението в ранните часове ми позволява да планирам задачите, да прегледам резултатите от предходния и да работя върху идеи за подобрения или възможни решения. Помага ми и да се подготвя по-ефективно за срещите, така че да подхождам към тях с фокус. Следобед пък отделям време за обобщение на деня и започвам да планирам следващия.

През деня си водя бележки за идеи, пречки или потенциални възможности. След седмица-две, когато тези бележки се натрупат, внимателно ги преглеждам. Ако някоя от тях е все още релевантна, ценна и приложима, предприемам действия за реализирането ѝ. Този времеви интервал е полезен, защото обичам да анализирам всяка идея в дълбочина - да навляза в детайлите, да проверя дали вече е правено нещо подобно, да разбера защо не е сработило преди и какво може да се подобри. Обичам да валидирам приложимостта на идеите и да правя проучване, преди да премина към действие.

Тази структура - рано сутрин и в края на деня - ми осигурява време за анализ и рефлексия, нещо, което иначе лесно се губи в динамична среда като ритейла. Така решенията, които вземам, не са само реакция на ежедневието, а са съобразени и с дългосрочните цели.

Съществен принос за добрите резултати имат и съдържателните, добре структурирани и аргументирани дискусии с колегите. Ценя динамичните разговори, базирани на данни, защото ни помагат да разглеждаме различните гледни точки. Обичам също да анализирам проблемите от различни ъгли, да поставям под въпрос предположенията и да създавам модели, които водят до по-добри решения.