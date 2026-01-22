Българската верига магазини Minimart, развивана от "БГК" АД, обявява официално обяви присъединяването на Павел Длугонски като нов член на борда, отговарящ за цялостната търговска и стратегическа маркетингова линия на компанията. От октомври 2025 г. той заема позицията на търговски директор (Chief Commercial Officer) и ръководи ключови направления като търговска политика (асортимент, промоции, управление на доставчици), развитие на формата и програмите за лоялност на клиентите.

С над 15 години опит в ритейла в Централна и Източна Европа (Полша, Словакия, Хърватия), Длугонски идва в Minimart с профил, силно ориентиран към развитие на модерни формати и подобряване на клиентското изживяване. Кариерата му включва позиции в големи международни компании - сред тях Jeronimo Martins Poland (Biedronka) и Shell, където като Ръководител направление "Convenience ритейл" за Полша участва в трансформацията на бензиностанциите в модерен convenience формат с нови услуги, обновена визия и по-висока стойност за клиента. В последните години работи и по e-commerce решения за ритейл сектора - опит, който ще подпомогне и дигиталното развитие на Minimart.

"Днес форматът на удобните магазини е един от най-бързо развиващите се сегменти в глобалната търговия на дребно. Вече можем да видим колко успешен е той на пазарите в Централна и Източна Европа, като Полша, както и колко силно се развива в Румъния. Без съмнение България е друга страна, в която този формат може да просперира. Аз също виждам България като отлично място за изграждане на силен и устойчив бизнес" споделя г-н Длугонски.

Източник: Minimart

"Също толкова важно е да се подчертае колко напреднали и иновативни са българските производители. Ето защо се надявам да работя в тясно сътрудничество с местните доставчици, за да предложим на милионите клиенти, които обслужваме всеки месец, още по-широк избор от висококачествени и оригинални продукти" допълва той.

По-малко от три години след старта си през 2023 г. Minimart се утвърди като най-динамично развиващата се верига удобни магазини в страната. През декември 2025 г. компанията отвори своя магазин №300 и продължава да работи по модел, при който партньори управляват обектите, а "БГК" АД отговаря за продуктите, единните стандарти и оперативната подкрепа.

Вече утвърден като бранд, "Minimart" получава доверие не само от потребителите, но и от професионалната инвестиционна общност. Съществуваща структура от акционери, които стоят зад компанията включва: Петър Дудоленски, Ангел Ангелов (АП Капитал АД), Стоян Колев, Тенчо Шиков (Тринити Ритейл ООД), Елвин Гури (RSTX Capital), Росен Хаджиев (Профи Инвестмънтс Ес.Ей), и Венелин Георгиев (САФ ИНВЕСТ 2 ЕООД). Всички те продължават да подкрепят дългосрочното развитие на веригата.

"Minimart вече доказа, че форматът convenience store има сериозен потенциал в България. С привличането на Павел надграждаме тази основа с още по-силен фокус върху асортимента, клиентското изживяване и развитието на дългосрочни отношения с нашите клиенти. Уверени сме, че неговата експертиза ще подкрепи следващия етап от развитието на Minimart," коментира Драгия Драгиев, изпълнителен директор на "БГК" АД.