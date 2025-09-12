"БГК" АД - компанията, стояща зад българската верига магазини Minimart, обяви, че е привлякла нов стратегически инвеститор. Това е дружеството "САФ ИНВЕСТ 2" ЕООД, представлявано от предприемача Венелин Георгиев. Новият капитал засилва финансовата позиция на компанията и дава тласък за по-нататъшна експанзия на веригата.

"Привличането на инвеститори с визия за растеж е основен принцип за Minimart. Новият силен партньор е ясен сигнал, че пазарът вярва в модела на веригата", коментира Драгия Драгиев, изпълнителен директор на "БГК" АД.

В момента Minimart оперира с над 250 обекта в 19 населени места в страната и си поставя амбициозната цел да достигне 300 магазина до края на 2025 г.

Моделът, който Minimart развива, залага на локални предприемачи, които управляват обектите, докато компанията осигурява инфраструктура, логистика, обучение и гарантиран доход до постигане на устойчиви обороти. Това позволява на веригата бързо навлизане в нови региони и поддържане на висока ефективност.

С присъединяването на "САФ ИНВЕСТ 2", компанията разширява кръга си от инвеститори, сред които вече са "АП Капитал" АД (Петър Дудоленски, Ангел Ангелов), "Тринити Ритейл" ООД (Стоян Колев, Тенчо Шиков), Guri Enterprises B.V. (Елвин Гури) и Profi Investments S.A. (Росен Хаджиев).