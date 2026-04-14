Годишната инфлация у нас за март 2026 г. спрямо март 2025 г. е 4.1%. През март 2026 г. месечната инфлация у нас е 0.9%. А инфлацията от началото на годината (март 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 1.9%,, показват данните на Националния статитстически институт (НСИ).

Средногодишната инфлация за периода април 2025 - март 2026 г. спрямо периода април 2024 - март 2025 г. е 4.5%.

Месечна инфлация

През март 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

"Транспорт" - увеличение със 7.2%;

"Алкохолни напитки, тютюневи изделия" - увеличение с 0.8%;

"Информация и комуникация" - увеличение с 0.8%;

"Услуги на ресторанти и хотели" - увеличение с 0.7%;

"Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива" - увеличение с 0.7%;

"Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги" - увеличение с 0.7%;

"Хранителни продукти и безалкохолни напитки" - увеличение с 0.5%.

По-ниски за март спрямо февруари са цените на стоките и услугите при потребителски групи:

"Развлечения, спорт и култура" - намаление с 2%;

"Облекло и обувки" - намаление с 0.9%.

По-коркпетно, през месец март 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: зеле - с 18.9%, домати - с 11%, пипер - с 10.1%, сладолед - с 6.1%, цитрусови плодове - с 4.7%, зелен лук и праз - с 4.2%, ябълки - с 4.1%, зрял чесън - с 3.7%, зрял боб - с 2.9%, прясна и охладена риба - с 2.5%, газирани напитки - с 2.4%, картофи - с 2.3%, яйца - с 2%, леща - с 1.9% и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: краставици - с 16.3%, нискомаслено прясно мляко - с 3.3%, млечни масла - с 3.2%, зрял лук - с 2.7%, макаронени изделия - с 2%, оцет - с 1.9%, сол - с 1.8% и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените през март при: дизелово гориво - с 16.9%, бензин А95Н - с 9.9%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 9%, бензин А100Н - с 8.5%, цветя - със 7%, ВиК услуги - с 3.5%, климатици - с 2.7%, кина и театри - с 1.8%, пелети - с 1.7%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 1.6%, продукти за лична хигиена - с 1.4% и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: международни полети - със 7.4%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 3.9%, телевизори - с 2.3%, таблети - с 2.2%, препарати за пране - с 1.8%, прахосмукачки - с 1.7%, облекло - с 1.4% и други.

Регистрирано е весечно увеличение на цените на следните услуги: на медицински лаборатории - с 1.3%, стоматологични услуги - с 1.1%, лекарски услуги - с 0.4%.

Натрупаната инфлация при потребителските стоки за последните три години (март 2026 г. спрямо март 2023 г.) е 11.5%, а за последните пет години (март 2026 г. спрямо март 2021 г.) е 42.9%.