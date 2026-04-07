Хърватското правителство въведе нови пределни цени на горивата. Така, пределната цена на бензина е до 1,66 евро за литър, а на дизела - до 1,85 евро за литър. Това става ясно от правителствено съобщение, предаде агенция ХИНА. Новите ограничителни цени влизат в сила от днес и ще важат през следващите две седмици.

Въпреки административната намеса, базовият бензин поскъпва с 4 цента на литър, а дизелът - с 12 цента. Оцветеният в синьо дизел също отчита увеличение от 17 цента до 1,36 евро за литър. За разлика от тях, автогазът поевтинява.

От правителството подчертават, че без въведените мерки, цените биха били значително по-високи - около 1,76 евро за литър бензин и 2,06 евро - за дизел.

Кабинетът на хърватския премиер Андрей Пленкович е приел два регламента - за удължаване на понижените акцизи върху горивата до 20 април и за определяне на максимални цени "на дребно" по формула, базирана на средните стойности на световните пазари през последните 14 дни, с ограничени търговски надценки, съобщава още ХИНА.

От хърватското правителство коментират, че основната цел на мерките е да се запази достъпността на горивата за гражданите и бизнеса, както и да се гарантира сигурността на доставките им, на фона на глобалната нестабилност и енергийната криза.