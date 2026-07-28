Глобалното богатство на домакинствата достигна рекордните 570 трилиона долара през 2025 г., след увеличение от близо 40 трилиона долара само за една година. Ръстът от 7,3% изпреварва средното темпо от 5,9%, отчитано от 2000 г. насам, показва новият доклад на McKinsey Global Institute "Global Balance Sheet 2026: Imbalance and Divergence".

Глобалният баланс от активи вече се доближава до 1,8 квадрилиона долара - четири пъти повече, отколкото през 2000 г.

Проблемът е, че по-голямата част от този ръст не идва от реален икономически растеж. Само около 20% от новото богатство се дължи на реални инвестиции в производствени активи, а останалото е "хартиено" - породено от поскъпването на акции и имоти.

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Акциите категорично изпреварват имотите като основен двигател: те формират 57% от новото богатство срещу едва 15% от недвижимите имоти - обрат спрямо модела от 2000 до 2024 г., когато именно имотите теглеха богатството нагоре.

И пак си говорим за AI

САЩ са в центъра на този обрат. Стойността на американските акции достигна 2,4 пъти нетните активи на компаниите през 2025 г. - почти двойно над историческата средна.

Малко над половината от ръста на пазарната капитализация на S&P 500 между 2021 и 2025 г. се дължи на седемте най-големи технологични компании, свързани с изкуствения интелект, познати като "Великолепната седморка".

Днес САЩ формират почти половината от стойността на всички корпоративни акции сред водещите икономики - дял, който расте устойчиво през последните 15 години. Затова печалбите на американските компании, и най-вече монетизацията на AI, се превръщат в ключов фактор за стабилността на световното богатство.

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Китай следва различен път към сходен резултат: ръстът там се захранва от дълг, а не от акции. Корпоративният дълг достигна 80% от реалните активи (при 50% средно в света) и 1,7 пъти БВП, докато спадащите цени на имотите теглят надолу богатството на домакинствата.

Според McKinsey подобен дисбаланс между балансите и реалната икономика може да се коригира по три начина - чрез по-висока производителност, по-висока инфлация или спад в цените на активите. Възможно е и просто да се проточи под условия, близки до "вековна стагнация".

Защо ръстът не се усеща от всички

Мнозина биха казали, че не се чувстват забогатели. Причината е в разпределението на богатството, което е далеч по-неравномерно от разпределението на доходите.

В страните от ОИСР най-богатите 10% от домакинствата притежават средно около 52% от цялото богатство, а долната половина държи едва няколко процента. В САЩ концентрацията е още по-силна - горните 10% контролират около 79% от богатството на страната.

В световен мащаб най-богатият 1% (хора с активи над 1 милион долара) е притежавал 47,5% от цялото богатство през 2023 г., докато близо 40% от възрастното население на планетата разполага с под 10 000 долара активи и заедно държи под 1% от световното богатство.

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Тъй като по-голямата част от прираста идва от поскъпване на акции, облигации и имоти, а не от ръст на заплатите, ползите отиват основно там, където активите вече са концентрирани. Броят на милионерите в света е нараснал с около 91% между 2012 и 2023 г. - много над темпото на прираст на населението от 14%.

Хората с активи над 30 милиона долара притежават 6,5% от световното богатство, макар да са едва 0,003% от населението, а най-тесният елит от около 56 000 души вече държи три пъти повече богатство от долната половина на човечеството - делът му е нараснал от 3,7% през 1995 г. до 6,1% през 2025 г.

Разликите се усещат и географски - в САЩ живеят над 7,4 милиона души с инвестируеми активи над 1 милион долара, а само между 2020 и 2021 г. броят им е нараснал с 885 000. Данъчните системи в повечето страни също облагат по-леко капиталовите печалби, наследствата и имотите, отколкото трудовите доходи, което позволява на богатството да расте по-бързо на върха.

Затова над 60% от анкетираните в страните от ОИСР определят разликите в доходите и богатството като "твърде големи".

Медианното богатство на пълнолетен човек расте много по-бавно от средното, именно защото средната стойност се тегли нагоре от малката група свръхбогати.

За повечето хора реалността остава непроменена: заплатите изостават, разходите за жилище и образование поскъпват, а собствеността върху активи е рядкост. Затова и ръст от 40 трилиона долара за година трудно се превръща в усещане за споделен просперитет.