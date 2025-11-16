Жена, за която полицията твърди, че е купила криптовалута на стойност милиарди британски лири, използвайки средства, откраднати от хиляди китайски пенсионери, е осъдена на 11 години и осем месеца затвор за пране на пари.

При произнасянето на присъдата в Кралския съд в Саутуарк тази седмица, съдия Сали-Ан Хейлс каза на Цян Джимин, че тя е била "архитект на това престъпление от самото начало до края му, а мотивът... чиста алчност". Нейната история разказва BBC.

След като бяга от Китай, Цян се мести в имение в Хампстед, Северен Лондон. Столичната полиция го обискира година по-късно и извършва едно от най-големите конфискации на криптовалути в света. Повече от 100 000 китайци инвестират парите си в нейната компания, която твърди, че разработва високотехнологични здравни продукти и добива криптовалута.

Източник: iStock

В действителност тя е присвоила средствата, съобщава полицията. Инвеститорите са казали пред BBC World Service, че се надяват да си върнат поне част от парите си от британските власти. Всичко, което остане непотърсено, обикновено би се връщало на британското правителство, което кара някои да спекулират, че Министерството на финансите може да спечели от тази кражба.

"Ако можем да съберем всички доказателства, се надяваме, че правителството на Обединеното кралство, Кралската прокуратура и Висшият съд ще проявят състрадание", казва една от жертвите, която наричаме г-н Ю. Той твърди, че бракът му се е провалил в резултат на измамата.

"Защото сега само това количество биткойн [криптовалута] може да ни върне малко от това, което загубихме."

47-годишната Циен Джимин пристигнала във Великобритания с фалшив паспорт през септември 2017 г., след като китайската полиция започнала разследване. Тя се преместила в имение в покрайнините на Хампстед Хийт, с наем от над 17 000 паунда на месец.

За да плати за това, тя трябвало да превърне запасите си от биткойн обратно в пари, които можела да похарчи. Затова се представила за богата наследница на антики и диаманти и наела бивш служител в заведения за бързо хранене за личен асистент, когото помолила да размени криптовалутата с други активи, като например пари в брой и имоти.

С рязкото покачване на стойността на биткойн, Цян успя да постигне това, което компанията ѝ обеща на инвеститорите си - че могат да "забогатяват, докато лежат". Нейната асистентка Уен Джиен - на собствения си процес миналата година, който завърши с шестгодишна присъда за пране на пари - каза, че Цян е прекарвала по-голямата част от дните си в леглото, играейки игри и пазарувайки онлайн.

Цян също така е изготвяла смел шестгодишен план за бъдещи схеми, според дневника ѝ. Бележките ѝ очертават планове за основаване на международна банка, закупуване на шведски замък и дори за спечелване на благоразположението на британски херцог.

По-грандиозната ѝ заявена цел е била да стане кралица на Либерланд, непризната микродържава на хърватско-сръбската граница, до 2022 г. Междувременно Цян накара Уен да търси къщи, които може да купи в Лондон. Само че опитите ѝ да закупи особено голям имот в Тотъридж Комън - район, известен със своите значителни, уединени резиденции - предизвикаха полицейско разследване, когато Уен не успя да обясни богатството на шефа си.

Полицията претърси имота под наем на Циан в Хампстед и откри твърди дискове и лаптопи, заредени с десетки хиляди биткойни - смята се, че това е най-голямото конфискационно изземване на криптовалута в историята на Обединеното кралство. Криптокралицата е създала компанията, чрез която са били присвоени пари, само четири години по-рано, в родния си Китай.

Лантиан Геруи, или Блускай Грийт на английски, твърди, че е използвала парите на инвеститорите, за да добива - или генерира - нови биткойни и да инвестира в редица новаторски технологични устройства. Но британската полиция смята, че това е била сложна измама и че компанията на Циан просто е използвала обещания за високи печалби, за да привлече все повече инвеститори в схемата.

"Колкото повече информация получавахме за участието ѝ... че тя всъщност е била лидер на измамата, а не просто по-нисък член... стана очевидно, че да, тя е много умна, много е комуникативна, много манипулативна, способна да убеди много хора", споделя детектив Джо Райън от британската полицията пред BBC.

Източник: iStock

Един от нейните инвеститори, г-н Ю, казва, че никога не е подозирал нещо нередно, защото компанията му е давала капково част от очевидните му приходи - малко над 100 юана (14 долара, 10 британски лири) - всеки ден.

"Това накара всички да се чувстват наистина добре, дори ни даде увереност да вземем малко повече назаем, за да инвестираме в компанията."

Той и съпругата му първоначално са инвестирали по 60 000 юана (6 295 британски лири). Казали им, казва той, че ще реализират 200% печалба за две години и половина. Скоро теглили заеми на стойност хиляди паунда с лихвени проценти до 8%, за да инвестират повече. Освен това г-н Ю реинвестирал ежедневните си плащания обратно в компанията веднага щом ги получил.

"Нямаше правило, че трябва да реинвестираме приходите си, но предполагам, че просто бяхме твърде слаби, за да се съпротивляваме. Те просто ни разпалваха мечтите... докато не загубихме всякакъв самоконтрол, всякаква критична преценка."

Инвеститорите виждали как дневните им печалби се увеличават за всеки нов регистриран човек. Това помогнало на измамата да достигне до около 120 000 души, базирани във всяка една от провинциите на Китай, според документи от съдебни процеси в Китай срещу официалните промоутъри на компанията. Техните депозити възлизат на над 40 милиарда юана (4,2 милиарда британски лири), установи Кралската прокуратура (CPS) на Обединеното кралство.

Бивш служител на компанията по-късно свидетелства, че парите на новите инвеститори са финансирали дневните печалби, а не дивидентите от криптодобив. Маркетингът на Лантиан Геруи експлоатира самотата на много китайци на средна и по-възрастни възрасти. Цян пише стихотворения за социална отговорност, със стихове като:

"Трябва да обичаме възрастните хора с увлечението на първа романтика."

Компанията също така организира масови празници и банкети за настоящи и потенциални инвеститори. Те бяха използвани за популяризиране на още повече инвестиционни възможности - слайдшоута и машини за карти в готовност.

Лантиан Геруи също така разтръби любовта си към Китай като нация, още един трик, предназначен да се хареса на възрастните хора.

"Нашият патриотизъм беше нашата ахилесова пета, това е, което те използваха", казва г-н Ю, който е на около 60 години.

"Те казаха, че искат да направят Китай номер едно в света. Редица оратори подкрепиха компанията, включително зетят на покойния председател Мао, бащата-основател на Китайската народна република. В нашето поколение всички ние се възхищавахме на председателя Мао, така че ако дори зет му гарантираше за това, как бихме могли да не му се доверим?"

Източник: EPA/БГНЕС

Компанията дори е провела събитие в Голямата зала на народа, където се събира законодателният орган на Китай, според инвеститор, който е присъствал и според още два източника на BBC.

"Тази група организатори, те вземаха нещо червено и ви убеждаваха, че е бяло, вземаха нещо черно и ви убеждаваха, че е червено", коментира Ю.

Въпреки че ръководеше това нашумяло начинание, Циен беше известна със своята потайност, известна само като Хуахуа или Малкото цвете на клиентите си, и общуваше с тях до голяма степен чрез стиховете, които публикуваше в блога си. Но тя се появяваше за най-големите инвеститори - тези, които влагаха поне 6 милиона юана (628 000 британски лири) - канейки ги на по-интимни събития, според един от тези клиенти, на име Ли.

"Тези от нас, които присъстваха, бихте могли да кажете, че бяхме зашеметени. Всички я виждахме като нашата Богиня на богатството. Тя започна да ни насърчава да мечтаем смело... че в рамките на три години ще ни даде достатъчно богатство, за да ни осигури три поколения семейства", спомня си той.

Ли, съпругата му и брат му инвестираха заедно около 10 милиона юана (1 милион британски лири).

Разследване на китайската полиция срещу Лантиан Геруи, започнато в средата на 2017 г., сигнализира началото на края на схемата на Циан.

"Плащанията внезапно спряха", спомня си г-н Ю.

"Компанията каза, че полицията извършва някои проверки... въпреки че ни беше обещано, че плащанията ще се възобновят достатъчно скоро."

Това, което първоначално помогнало на инвеститорите да запазят спокойствие, казва той, било уверението на мениджърите на компанията, че това е само временно явление, като ги призовало да не се обръщат към полицията.

Това, което по-късно разбрал чрез китайските съдебни дела, казва той, е, че Циан е платила на тези висши мениджъри, за да успокои опасенията на инвеститорите - докато тя е избягала във Великобритания с парите. Циан не била напълно невнимателна към тежкото положение на своите инвеститори - тя очертала план в дневника си да изплати дълговете си в Китай, след като цената на биткойн достигне 50 000 паунда за монета.

От дневника ѝ обаче става ясно, че нейният приоритет е бил да управлява и развива Либерланд, като е отделила милиони паунда за този проект. Когато тя най-накрая беше арестувана в Йорк, в северната част на Англия, миналия април, полицията откри и четирима други хора в къщата, чу съдът на Саутуарк в началото на изслушването за произнасяне на присъдата ѝ в понеделник.

И четиримата са били доведени във Великобритания специално, за да работят за Цян на позиции като пазаруване, почистване и охрана - и са били наети незаконно, съобщи съдът. По време на ареста си Цян отрече всички обвинения, твърдейки, че просто бяга от репресиите на китайското правителство срещу крипто предприемачите, и оспорвайки доказателствата, представени от китайската полиция. Но след това, на процеса срещу нея през септември, тя неочаквано се призна за виновна в незаконно придобиване и притежание на криптовалутата.

Адвокатът на Цян публикува изявление след произнасянето на присъдата ѝ във вторник, в което описва клиентката ѝ като "пионер на биткойн", добавяйки, че Цян е приела осъждането си, но че "никога не е имала за цел да извърши измама, а признава, че инвестиционните ѝ схеми са били измамни и са подвели тези, които са ѝ се доверили".

Преди да бъде обявена присъдата ѝ в затвора, Ли заяви пред BBC, че признаването на вината на Циан предлага на жертвите "лъч на слънчева светлина". Криптовалутата, която Циан е донесла във Великобритания, се е умножила повече от 20 пъти по стойност от пристигането ѝ.

Съдбата ѝ ще бъде решена от гражданско дело за "приходи от престъпления", което ще започне сериозно в началото на следващата година. Хиляди китайски инвеститори планират да предявят иск по това дело, казват адвокати от две кантори, представляващи жертви. Но това няма да е лесно, каза ни един от тях - китайски адвокат, който поиска да остане анонимен.

Те ще трябва да докажат твърдението си - и в много случаи не са превеждали пари директно на компанията на Циан, а по сметки на местни промоутъри, които след това са прехвърляли парите нагоре по веригата. Не е ясно дали жертвите, ако успеят, ще получат само първоначалната си инвестиция или завишена сума, която отразява последващото покачване на стойността на биткойн. Както и в други дела за "приходи от престъпления", всички пари, останали след този процес, обикновено биха се върнали на британското правителство.

BBC попита Министерството на финансите на Обединеното кралство какво планира да прави с останалите пари, но то така и не отговаря. Вероятно се обмисля някаква схема за компенсации.

Въпреки всичко г-н Ю се смята донякъде за късметлия, защото много от инвеститорите на Циен са останали без пари за храна или лекарства. Самият Ю познава такъв човек - от Тиендзин, Северен Китай. Жената е починала от рак на гърдата, след като е изписана от болницата, неспособна да си позволи лечение.

"Тя беше на прага на смъртта и знаеше, че мога да пиша, затова ме помоли да напиша стих за нея, ако се стигне до най-лошото."

Ю казва, че е спазил думата си и е написал стихотворение в нейна памет, което е публикувал онлайн. То завършва така:

"Нека бъдем стълбове, поддържащи небет,о

вместо овце, водени на паша.

За тези, които оцелеят - бъдете по-усърдно -

и нека заедно поправим тази тежка несправедливост."