Общо 3,35 милиона биткойни не са се движили повече от 10 години и на практика са "замразени". Това представлява близо 17 на сто от общото предлагане в обращение, съобщава Bitcoin Magazine Pro. Очевидно на финансовия крипто пазар се наблюдава една разрастваща се група от дългосрочни притежатели, които остават безразлични към пазарните цикли, коментират експерти.

Въпреки че Биткойн достигна нови локални върхове близо до $116 000, този неактивен запас остава непокътнати. Това е явление, което често се разглежда като предвестник на сериозен недостиг в предлагането.

Източник: iStock

Какво се случва днес? Ликвидната част от Биткойн, налична за търговия, намалява, защото старите монети остават заключени. Тази нарастваща т. нар. "HODL основа" намалява натиска за продажби и засилва ефекта на новото търсене. Исторически, такива условия са предшествали големи ръстове. Дали и сега ще е така обаче е рано да се каже.

В предишни бичи пазари, увеличаването на дела на дългосрочно държаните BTC често е сигнализирало за свиващо се предлагане, с по-малко налични монети за спекулативна търговия. Ако търсенето се увеличи, това може да предизвика бързи корекции нагоре в цената.

С близо един от всеки 6 BTC ефективно изваден от обръщение и при признаци на възстановяване при спот ETF-ите, финансови анализатори предупреждават за предстоящо ограничение в предлагането.