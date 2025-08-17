Естонският банкер Рейн Лохмус е закупил криптовалутата етер (ETH) с която се плащат транзакциите в блокчейна на Ethereum на стойност 75 000 долара през 2015 г., но е загубил "ключа" за инвестиционния си портфейл. Сега стойността на сметката на естонеца е надхвърлила 1 милиард долара, пише Arkham Intelligence.

Лохмус е съосновател на естонската LHV Bank, която е от най-големите частни банки в страната. Той е проявил интерес към криптовалутите още в началото на 2010-те. Лохмус е закупил етер на стойност 75 000 долара по време на първично предлагане на монети (ICO) през 2015 г. на цена от 0,30 долара.

Публичните продажби на токени отново носят милиони. Ще се завърне ли ерата на ICO?

През 2023 г. банкерът призна, че не е запазил частния "ключ" за инвестиционния си портфейл и "не може да си възвърне достъпа" до средствата. Директорът на борсовите продукти на Coinbase, Конор Гроган, написа по онова време, че ако някой може да помогне за възстановяване на достъпа на банкера до сметката, то Лохмус е готов да сподели средствата.

Криптовалутният портфейл работи с два вида ключове - публичен (адрес, който е видим за всички) и частен - този, използвани за подписване на транзакции. Частният ключ не трябва да се губи, в противен случай достъпът до портфейла ще бъде невъзможен. Той също така не трябва да попадне в ръцете на трети страни, тъй като те могат да се възползват, за да получат неправомерен достъп до средствата, съхранявани в портфейла.

Инвестиционният портфейл, където има 250 000 ETH, е останал неактивен, като от този адрес не е извършена нито една изходяща транзакция. Днес, при курс на етер от над 4600 долара, стойността на инвестицията на Лохмус надхвърля 1,15 милиарда долара.

Според информацията на Конор Гроган, естонският банкер не е положил особени усилия да намери изгубения си "ключ", тъй като е сметнал това за загуба на време.