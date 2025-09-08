Шведската платформа за стрийминг на аудиокниги и електронни книги, ще стартира дейност в Естония. Това съобщиха от самата компания, като "това разширение предоставя значителна възможност за Storytel Group в страна, известна както с дигиталните си иновации, така и със силната си четивна култура."

Услугата на компанията ще стартира в Естония на 13 октомври, като на този етап ще се управлява от финландското подразделение на Storytel в столицата Хелзинки. Платформата за аудиосъдържание ще предложи на почти 1,4-милионното население на страната обширна библиотека с приблизително 700 хил. аудио-и електронни книги.

За да осигури местно съдържание Storytel ще си партнира с Digiread, естонска платформа за аудиокниги и електронни книги. В рамките на сътрудничеството ще бъде предложен каталог на естонски език, включително популярния местен автор Индрек Харгла, както и международни писатели като Стивън Кинг.

"Радваме се да разширим присъствието си в балтийския регион, като предложим уникалната селекция от висококачествени местни и международни истории на потребителите в Естония, комбинирани с нашата удобна за ползване технология.", казва Клаус Вамслер-Нилсен, главен търговски директор на Storytel Group.

"Винаги оценяваме възможности, които съответстват на нашата стратегия за печеливш растеж, и амбицията ни е да открием между шест и осем пазара с фокус върху Европа в следващите години", добавя Бодил Ериксон Торп, главен изпълнителен директор на Storytel Group.

В България Storytel стъпи през 2017 г. с придобиването на местното "Ди Ен Ди фактори", което оперираше Audioknigi.bg и предлагаше около 300 заглавия на български. Самата услуга за българската публика бе пусната в края на 2018 г.

Днес в България Storytel предлага над 500 хиляди заглавия, като 7000 от тях са на български. Абонаментните планове са три - самостоятелен, семеен за двама и семеен за трима абонати. Абонаментът за единичния план е 14.99 лв. (7.66 евро) на месец, като има възможност за едногодишно предплащане.

За разлика от 2018 г., в момента за местната аудитория са достъпни аудиокниги и на езици като испански, турски, италиански и руски. В началото на българските си потребители Storytel предлагаше съдържание единствено на български и английски.

Компанията е единствената, която предлага аудиокниги в България, и изглежда това вече дава резултат. Последният годишен финансов отчет на "Сторител България" показва, че дружеството е на печалба от 264 хил. лв. при приходи от 8.1 милиона лева.