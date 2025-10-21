Десет години след старта си Bloomberg TV Bulgaria празнува юбилея си с торта, изненади за екипа и поздрави от офисите на Bloomberg по целия свят. Основателят на Bloomberg, Майкъл Блумбърг, отправи специално видеообръщение към екипа, в което с усмивка казва: "Страхотни сте!". Поздравът е част от серия международни признания за телевизията, която през последното десетилетие се утвърди като водеща и доверена медия за бизнеса в България, поставяйки всяка новина в глобален и локален контекст и предоставяйки на аудиторията задълбочени анализи и експертни коментари.

От старта си през 2015 г. първата българска бизнес телевизия се утвърди като доверена медия за бизнеса, която поставя всяка новина в по-широкия икономически, пазарен и социален контекст. Юбилейната кампания преминава под мотото "Контекстът променя всичко" и отразява мисията на медията да предоставя на аудиторията не само новини, но и анализи, които обясняват влиянието на глобалните финансови събития върху българския пазар.

"Bloomberg TV Bulgaria намери естественото си място и продължава да се развива. Нейната роля е да помага на инвеститорите и финансовите професионалисти да взимат информирани решения", каза Джеф Грийн, изпълнителен продуцент на телевизията и представител на Bloomberg LP в България, пред предаването "Бизнес старт".

През последното десетилетие телевизията се утвърди като водеща медия за бизнеса чрез своите предавания, новини, подкасти, специални проекти, конференции и предприемачески инициативи. Сред тях е и първото телевизионно стартъп състезание в България, което предостави сцена на иновативни компании и визионери.

Николина Димитрова и Георги Бисерински, изпълнителни директори на Bloomberg TV Bulgaria, отбелязаха в предаването "В развитие", че телевизията е повишила финансовата и икономическата грамотност на аудиторията, като е въвела нови термини в българския език и е създала "жив икономически речник". "Телевизията работи по строгите журналистически правила на Bloomberg LP - нашата 'Библия', която гарантира точност, етика и свобода на словото", посочи Димитрова.

Екипът продължава да се движи по линията на иновациите и качествената журналистика, използвайки данни и анализи за създаването на съдържание, което комбинира глобална експертиза с локален поглед. Темата за изкуствения интелект също е част от дискусията за бъдещето на медиите, но ръководството подчертава, че човешкият интелект остава незаменим при анализа и интерпретацията на фактите.

Bloomberg TV Bulgaria е част от глобалната мрежа Bloomberg Television и е собственост на Investor Media Group. От старта си телевизията се утвърди като надежден източник на бизнес информация, а групата издава и месечното бизнес списание Bloomberg Businessweek Bg по лиценз на световното издание.

"Само напред и само нагоре!", обобщи Димитрова, очертавайки целите на телевизията за следващите десет години - повече качествено българско съдържание, привличане и развитие на млади таланти и утвърждаване на медията като лидер в бизнес журналистиката в България.