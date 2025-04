Забелязва се огромна несигурност за бъдещето развитие на глобалната икономика, а причина за това е търговската война, която американският президент започва и чаканото окончателно решение за митата - това каза проф. Раул Еаметс - главен икономист на Bigbank, в предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Вероника Денизова. Повод за гостуването на икономиста в ефира на бизнес телевизията е неговото ексклузивно участие като лектор в банковата конференция на Investor.bg - Banking Today.

"В началото на годината германската икономика се очакваше да нарасне с 0,3%. Сега вече говорим за нулев ръст през тази година. Ако митата бъдат въведени, германската и други големи икономики ще пострадат дори още повече. Германия е 24% от еврозоната и представлява 30% от европейския износ. Ако тя има проблем, то повечето европейски страни ще бъдат засегнати", обясни още в интервюто д-р Еаметс.

По отношение на лихвите икономистът е обнадежден, че в Европа се очаква намаляване на лихвите през лятото, дори е възможно да има още едно намаляване през есента.

Цялото интервю с ексклузивния лектор на банковата конференция на Investor.bg, неговата оценка за регулациите в Европа, увеличаването на отбранителната индустрия и нуждата от човешкия труд в ерата на технологията - всичко това вижте в интервюто на bloombergtv.bg.

По време на Banking Today проф. Раул Еаметс ще участва в блиц разговор с главния редактор на Investor.bg - Десислава Попова, на тема "Макроикономически сценарии и банкови стратегии". Конференцията ще се проведе на 13 май в Интер Експо Център, а начало ще поставят прогнозите на специалния гост в 14:05 часа.

