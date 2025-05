Банковата конференция на Investor.bg ще се проведе на 13 май в Интер Експо Център, а официално откриване в 14:00 часа ще направи главният редактор на водещия икономически сайт, част от Investor Media Group - Десислава Попова.

Събитието ще започне с ексклузивен откриващ разговор с проф. Раул Еаметс - водещ икономист и бивш управител на Естонската централна банка. Проф. Еаметс ще сподели естонския опит от адаптационния процес на Естония от приемането на еврото, както и своето виждане за бъдещето на банковия сектор в Европа, ролята на централните банки в дигиталната ера и предизвикателствата пред финансовата стабилност.

Събитието ще продължи с първи панел на тема "Банкови политики - В очакване на eврото ver.2.0". Водещи банкери ще коментират готовността на България да приеме еврото, очакванията за лихвените проценти и очакваните финансови прогнози за 2026 г.

Лектори в първи панел са:

Цветанка Минчева - Главен изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк;

Конференцията ще продължи с втори панел на тема "Финансови технологии", където специалисти от сектора ще коментират дигиталните разплащания, както и внедряването на дигитална идентификация - важна стъпка към по-сигурен и бърз достъп до финансови услуги.

Лектори във втори панел са:

Кирил Сургов - Главен оперативен директор (COO) в Easy Payment Services (EPS), MFG;

Третият и финален панел на Banking Today 2025 ще насочи вниманието на присъстващите към "Финансови решения за бизнеса", където финансисти и венчър капиталисти ще очертаят каква е средата за финансиране у нас и ще обърнат внимание на новостите около ESG регулациите след първите нефинансови отчети.

Лектори в трети панел са:

Румен Илиев - Партньор във фонд за рисков капитал Лончхъб Венчърс;

Генерални партньори на Banking Today 2025 са iBank и Пощенска банка.

Основни партньори на Banking Today 2025 са Българска банка за развитие, MFG, Българо-американска кредитна банка и ЮГ Маркет ЕАД.

Партньори на събитието са: Пейсера България, Фонд на фондовете, Рувен Транс, Столето и Нова Транслейт.

Събитието се провежда с подкрепата на Devin, Ведра Кафе, DiKa и Ловико.

Институционални партньори на събитието са Асоциация на банките в България, Българска Финтех Асоциация, BESCO, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация за рисково и дялово инвестиране, Sofia TechPark, Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Endeavor.

Медийни партньори на Banking Today 2025 са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, Money.bg, See News и See Next, Dir.bg, The Recursive, сп. BusinessGlobal и Банкеръ.