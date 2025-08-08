Независимият газопреносен оператор ICGB получи официално разрешение за строеж на Лот 1 от проекта за разширяване на интерконектора Гърция-България. Разрешението от Министерството на регионалното развитие и благоустройството отваря пътя за модернизация на газоизмервателната станция край Стара Загора, с което капацитетът на газопровода ще се увеличи от 3 на 5 млрд. куб. м годишно.

Това е ключова крачка към превръщането на интерконектора в още по-значим енергиен коридор за Югоизточна Европа. От ICGB посочват, че вече работят по процедурата за избор на EPC изпълнител (инженеринг, доставки и строителство), който ще инсталира ново оборудване за филтриране и предварително загряване на природния газ, както и нови линии за измерване и намаляване на налягането.

Модернизацията е част от по-широкия план за изграждане на така наречения Вертикален газов коридор, който трябва да осигури достъп до азерски газ и втечнен природен газ от гръцките терминали. От пускането си в експлоатация през октомври 2022 г. IGB се утвърди като важен маршрут за доставки на газ към региона, включително и потенциално към Украйна, чрез свързаността си с Трансбалканския и Трансадриатическия газопровод.

Паралелно с напредъка по Лот 1, ICGB подготвя и документацията за Лот 2, който обхваща гръцката страна на връзката - станцията при Комотини. Целта е двата етапа да напредват синхронизирано.

Междувременно се водят разговори с финансови институции за осигуряване на устойчиво финансиране на разширението. До септември 2025 г. се очакват необвързващи оферти от пазара за резервиране на капацитет, а обвързващата фаза е предвидена за лятото на 2026 г.

"Разрешителното за строителство на българска територия е още една стъпка напред в последователните усилия за реализация на проекта", коментираха изпълнителните директори на ICGB - Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Газопроводът IGB се управлява от компанията "Ай Си Джи Би" АД, съвместно дружество между БЕХ ЕАД и IGI Poseidon - партньорство между гръцката DEPA International Projects и италианската Edison S.p.A. Газовата връзка е с дължина 182 км и е проектирана така, че при наличие на търсене капацитетът ѝ да достигне до 5 млрд. куб. м