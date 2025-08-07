Търговските запаси от петрол и нефтопродукти (бензин, дизелово гориво и др.) в световен мащаб сега са ниски, така че пазарът като цяло ще бъде волатилен, смятат от BP plc.

Коментирайки перспективите за търговия с петрол по време на конферентен разговор, ръководителят на компанията, Мъри Очинклос отбеляза, че търговските запаси от петрол в света сега са доста ниски, така че "има вероятност в случай на (евентуални) аварии на петролни съоръжения, пазарът да бъде доста волатилен (с бързи и евентуално големи промени в цените)".

По думите на шефа на ВР, това би могло да се случи вероятно през третото тримесечие и евентуално в началото на четвъртото тримесечие на тази година.

"През четвъртото тримесечие на 2025 г. ще наблюдаваме по-големо предлагане на петрол от страните от ОПЕК+, а условията за търговията силно ще зависят от действията на ОПЕК+, както и от санкциите спрямо износа на руския и иранския петрол. Затова аз бих очаквал в този период голяма волатилност на петролните пазари", коментира Очинклос.

Той смята по-конкретно, че пазарите на дизелово гориво и самолетно гориво (керосин) сега също така се характеризират с исторически ниски нива на търговски запаси, на фона на затварянето на няколко нефтопреработвателни мощности (Dos Bokas в Мексико, Dangote в Нигерия, Prax във Великобритания, калифорнийски нефтени рафинерии).

"Вместо да увеличаваме капацитета за нефтопреработка в световен мащаб - но не китайски - ние стоим на едно и също ниво, докато общото потребление на енергоносители продължава да расте с 1%", отбеляза ръководителят на BP.

Според неговите оценки, дори и в началото на 2026 г. пазарът на петрол и петролни продукти в световен мащаб ще остане "под напрежение".