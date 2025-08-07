Според доклада на консултантската компания Henley & Partners Черна гора е отбелязала най-висок ръст на милионери в световен мащаб през последното десетилетие - 124%. Макар все още да остава далеч от челните места, тази тенденция привлече погледа на експертите, които изследват какво прави балканската страна привлекателна.

Ползи за местната икономика

Според екипа за пазарни проучвания на Omnia capital group богатите мигранти са донесли със себе си капитал на стойност над 1 милиард евро. Оказва се, че те инвестират най-вече в луксозни имоти в курорти като Порто Монтенегро, Будва и Котор. Тези инвестиции в размер на близо 500 милиона евро през 2023 г. влияят не само на имотния сектор, но и на туристическия бранш.

Най-често това са хора от Европа, Близкия изток и Северна Америка. През 2022 година са преобладавали немските купувачи, а на по-късен етап - руски, беларуски, украински, турски и израелски граждани, посочват експертите.

Макар увеличаването на инвестициите да е благоприятно за местната икономика, то е и причина за повишаване на цените на жилищата по крайбрежието. Според данни на Omnia цените на квадратен метър в Порто Монтенегро вече надхвърлят 14 000 евро, а на резиденции и мезонети на брега на морето - 20 000 евро.

Какво ги привлича?

Едно от най-привлекателните неща в балканската страна е ключовото ѝ местоположение. Черна гора не само има излаз на море, но и се намира в непосредствена близост до ЕС. Евентуалното ѝ присъединяване към Съюза не само прави страната по-привлекателна за инвестиции, но работата на управляващите в тази посока подобрява благосъстоянието на жителите и бизнес средата.

Въпреки далечната перспектива за припознаване като държава членка, очакванията са Черна гора да влезе в Единната зона за плащания в евро (SEPA) до края на октомври тази година. Това ще позволи на гражданите да извършват по-бързи, по-евтини и по-сигурни транзакции в евро, като едновременно с това направи банковата система по-устойчива.

Източник: iStock

Друго предимство е подходящата инфраструктура на страната. Порто Монтенегро е известен като яхтено пристанище с луксозни имоти, благодарение на подкрепата на Dubai Investment Corporation. От своя страна, Orascom развива Лущица Бей - курортен град на стойност 1,5 милиарда евро с хотели, вили, частно пристанище и голф игрище. Те привличат не само богатите, които търсят място за почивка, но и инвеститори, които виждат възможност в лукса.

В периода 2019-2022 година Черна гора предлага гражданство, след закупуване на имот над определена стойност. Макар в момента програмата да не е активна, от нея са се възползвали над 300 инвеститори.

Друга инициатива обаче привлича все повече млади хора и професионалисти. Чрез благоприятни опции за виза и по-нисък данък за физически лица, Черна гора приветства дигиталните номади. Според Omnia онлайн предприемачи, които печелят между 100 000 и 250 000 евро годишно, се местят в Будва, Тиват и Подгорица и подхранват местната икономика. Това насърчава управляващите да инвестират в подобряване на дигиталната инфраструктура.

Други плюсове, с които балканската страна привлича инвеститори, са безвизовия режим към Европа, еврото като официална валута и ниските данъци, в сравнение с някои по-популярни дестинации за милионери.