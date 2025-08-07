Westinghouse Electric Company, с чиято технология AP1000 ще се изграждат двата нови реактора на АЕЦ "Козлодуй", обявиха, че са направили първата си поръчка към български доставчик в рамките на проекта.

Това е корабостроителният завод "МТГ-Делфин" АД.

Обхватът на поръчката включва разработката на програма за осигуряване на ядрено качество (по международния стандарт NQA-1), подготовката на инженерна документация за производство на макет и потенциалното производство на макет на конструктивен модул AP1000 CA.

Участието на корабостроителница в ядрен проект не е изненадващо. Този тип предприятия имат изградена инфраструктура за производството на големи метални компоненти и интеграцията на сложни системи - а при строителството на АЕЦ такива не липсват.

В официалното съобщение се посочва, че сътрудничеството ще предостави и възможности за "МТГ-Делфин" АД да се включи в проекти на Westinghouse в Европа и извън нея.

До момента американската компания е подписала меморандуми за разбирателство във връзка с проекта в Козлодуй с 30 български доставчици.

"Westinghouse е поела ангажимента да изгради верига от висококвалифицирани български доставчици в подкрепа на проекта за нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй", както и други проекти с технологията AP1000 в Европа и по света", е цитиран в официалното съобщение да казва Дан Липман, президент на бизнес подразделение "Енергийни системи" в Westinghouse.