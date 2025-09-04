Рей Далио, основателят на Bridgewater Associates - един от най-големите хедж фондове в света, предупреди, че Съединените щати се плъзгат към автократична политика от стила на 30-те години на миналия век.

"Мисля, че това, което се случва сега политически и социално, е аналогично на това, което се случи по света в периода 1930-40 г.", каза Далио в интервю за Financial Times.

Държавната намеса в частния сектор, като неотдавнашното решение на администрацията на Тръмп да придобие 10% дял в проблемния производител на чипове Intel, е от типа "силно автократично лидерство, което израсна от желанието да се поеме контрол върху финансовата и икономическа ситуация", обяснява милиардерът.

Далио често е критикувал политиките на президента Доналд Тръмп. През юни той се противопостави на данъчната реформа на Тръмп, известна като "One Big Beautiful Bill Act", като твърдеше, че правителственият дълг на Америка достига критична точка, която може да застраши стабилността на най-голямата икономика в света.

Богатство, ценности и колапс на доверието

В интервюто си за FT Далио отбелязва, че разликите в богатството и ценностите, както и колапсът на доверието подтикват към "по-екстремни" политики в САЩ. Той твърди, че в такива времена "повечето хора мълчат, защото се боят от отмъщение, ако критикуват".

"Класически погледнато, нарастващите различия в богатството и ценностите водят до увеличен популизъм отдясно и отляво и непримирими различия между тях, които не могат да бъдат решени чрез демократичния процес. Така демокрациите отслабват и автократичното лидерство се увеличава, тъй като голям процент от населението иска правителствените лидери да поемат контрол над системата", обяснява Далио.

Федералният резерв под заплаха

Той предупреди за опасностите от загубата на независимостта на Федералния резерв. Ако централната банка отстъпи на политическия натиск да поддържа ниски лихвени проценти, това "би подкопало доверието във Фед да защитава стойността на парите и би направило притежаването на долар-деноминирани дългови активи по-малко привлекателно".

Международните инвеститори вече започнаха да се отклоняват от американските държавни облигации към злато, отбелязва той.

От месеци Фед е под безпрецедентна атака от страна на Тръмп заради поддържането на високи лихвени проценти в борбата с инфлацията. Тръмп също се опитва да уволни Лиза Кук от управленския екип на централната банка.

Притесненията на Далио съвпадат с предупреждение от президента на Европейската централна банка Кристин Лагард. Ако Тръмп успее да повлияе на решенията на Фед относно лихвите, това би представлявало "много сериозна опасност" за световната икономика.

"Ако американската монетарна политика вече не беше независима и зависеше от диктата на определени"Ако американската монетарна политика вече не беше независима и зависеше от диктата на този или онзи човек, тогава вярвам, че равновесието на американската икономика... би било много тревожно", каза президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в радиоинтервю, излъчено в началото на седмицата.