Една от най-мащабните индустриални инвестиции в района на Ботевград за последните 20 години може да реализира производителят на трансформатори Trench.

Компанията иска да построи втория си български завод край общинския център, като е готова да вложи в него 20 милиона евро и да наеме около 400 души, съобщи в края на миналата седмица кметът Иван Гавалюгов, цитиран от местни медии.

Единодушно общинските съветници гласуваха да започне процедура за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване, както и за изменение на плана за улична регулация.

Предвижда се в индустриалната зона на Ботевград да се обособи терен от 50 декара за завода. За целта ще се обединят общински парцели и ще бъде закупен теренът на бившия керамичен комбинат - проведени са разговори със собствениците и те са изразили съгласие.

Според Гавалюгов общината може да си позволи разхода и приходите от новата инвестиция ще го компенсират. Ще се изгради и подходяща транспортна инфраструктура.

От думите на кмета стана ясно, пе целта е инвестицията да бъде реализирана в рамките на година.

Базирана в Берлин, Trench има над 100-годишна история като производител на високоволтово електрооборудване. В миналото беше част от групата Siemens, а сега е собственост на френската инвестиционна компания Triton Partners. Тя има общо 9 бази - включително в Австрия, Италия, Канада и Китай, но и в Правец. И то не къде да е, а в бившия завод за печатни платки.

"Тренч България" ЕООД произвежда ключови компоненти за токови и напреженови трансформатори за високо напрежение, като продукцията се използва от заводите на Trench в Германия, Италия и Канада.

Към януари тази година в предприятието в Правец работят близо 250 души. За 2024 г. приходите са 29,350 млн. лева и е реализирана печалба.