Liebherr - един от най-големите германски индустриални инвеститори у нас, влага 90 милиона евро в нова производствена и складова база за аерокосмически и други компоненти и системи за клиенти, сред които са авиационните гиганти Airbus и Embraer, съобщиха от Тракия икономическа зона.

Мегапроектът ще създаде над 600 нови работни места след пълното си въвеждане в експлоатация, съобщи за медиите Дитер Пфланцер, управител на "Либхер-Транспортейшън Системс Марица".

Новият завод използва сградите, които преди няколко години "Пиерер & Макском" изградиха. Проектът беше мащабен, като се планираше производство на 300 000 електрически велосипеда годишно. Фабриката обаче така и не заработи.

През април миналата година Liebherr я купи за 35 милиона евро. Става дума за терен от 200 декара, които включват огромно производствено хале с площ от 42 000 кв.м. В момента то се преоборудва и разширява, за да поеме дейности за две компании от групата - "Либхер-Транспортейшън Системс Марица" и "Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица".

В новата сграда ще се произвеждат компоненти за авиацията на дивизията "Либхер Аероспейс" - части за колесници, климатични системи и системи за управление на полета и други.

Стартът на първата производствена линия е планиран за май 2026 г., а пълният капацитет на производството се очаква да бъде достигнат към средата на 2027 г.

Новата локация ще се използва и за производство на отоплителни, вентилационни и охладителни системи за релсов транспорт, както и охлаждащи агрегати за хладилни полуремаркета, както и на автобетоновози и бетонови инсталации. Те ще се изнасят в Европа и Близкия Изток.

Базата ще разполага и с 4MW соларна инсталация и решения за енергийна ефективност.

За нея Liebherr търси стотици монтажници, механици, електротехници, инженери на хидравлични системи, заварчици, CNC-програмисти, индустриални инженери, конструктори, специалисти по качество, административен персонал и др.

Дружествата на групата у нас към януари 2026 г. имат общо почти 2200 служители. Приходите на компаниите за 2024 г. са над 626 милиона лева.

Дитер Пфланцер от "Либхер-Транспортейшън Системс Марица" посочи предимствата на локацията: добре обучени специалисти; производствената среда е стабилна и по-изгодна в сравнение със Западна Европа, включително по-евтино и сигурно енергийно снабдяване.