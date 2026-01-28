Започна изграждането на новия високотехнологичен завод за хартиени продукти на японската компания Tri-Wall край Пловдив, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа.

Инвестицията в "Тракия икономическа зона" е за над 30 млн. евро и ще бъдат разкрити 150 нови работни места.

Новата фабрика ще разполага със склад за суровини, склад за готова продукция, цех за производство на хартиени опаковъчни продукти, административна част и други обслужващи помещения. Инвестиционният проект е изцяло ориентиран и съобразен с водещите европейски и международни принципи за "зелено" производство.

"Трябва да се целим още по-високо. Освен традиционните индустрии в сферата на машиностроенето, все повече трябва да мислим за автоматизация, мехатроника. Трябва да бъдем и още по-амбициозни. На дневен ред е космос", заяви вицепремиерът Томислав Дончев.

Той определи и следващата приоритетна цел - пълно възстановяване на капацитета на българската електроника: "Към момента имаме мощности за тестване, за проектиране и за производство, но капацитетът трябва да бъде увеличен, защото това са индустриите на бъдещето".

Tri-Wall е марка с глобална история, която тръгва от САЩ през 50-те години на 20 век. След успеха на местния пазар компанията разширява своя обхват, достигайки до Япония. От 2010 година централата на Tri-Wall се мести от Токио в Хонг Конг като логичен ход в разширяващата се международна дейност. Към днешна дата дружеството има дейност в Азия, Европа и Северна Америка.