София - "Дженерали Застраховане" АД награди първите победители в конкурса за най-успешни устойчиви малки и средни предприятия (МСП) SME EnterPRIZE в България. През 2025 г. компанията се присъедини към инициативата на Група Generali, която цели да популяризира устойчивите практики на дружествата от този сегмент. Конкурсът се проведе през есента на миналата година, а на 29 януари 2026 г. на официална церемония бяха обявени отличените компании.

Това са производителят на текстил от Монтана "Монатекс" ЕООД и една от най-старите компании за бутилирана минерална вода у нас - "Михалково" АД. Първото дружество спечели в категорията "Околна среда", а втората - в категорията "Социални дейности и инициативи" АД.

Главният изпълнителен директор на "Дженерали Застраховане" АД Николай Станчев коментира: "SME EnterPRIZE олицетворява нашата визия как трябва да работим за по-устойчиво бъдеще. Като компания, ние виждаме своята роля в устойчивия преход не просто като добър пример, но и като инициатор за популяризиране на тази тема сред малките и средни предприятия, както и като техен партньор.".

"Ние знаем, че за да постигнем положителна промяна, не е достатъчно да вървим по този път сами. Не е достатъчно да поставяме цели, които да постигаме индивидуално. За да променим обществото, в което всички ние живеем, трябва да подкрепим нашите партньори и съмишленици в тяхната устойчива промяна", допълни още той.

Специални гости на събитието бяха Любомила Йорданова, съосновател на платформата за въглеродно счетоводство Plan A, д-р Бойко Таков, Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, и доц. Марина Стефанова, зам.-декан на Стопанския факултет към СУ "Св. Климент Охридски" с ресор "Устойчиво развитие", която е и жури на конкурса.

Източник: Generali

Любомила Йорданова разказа за старта на Plan A, за плановете на компанията след придобиването от Diginex Limited, както и за опита на дружеството като един от първите участници и победители в конкурса SME EnterPRIZE в Германия през 2021 г. Д-р Бойко Таков очерта основните препятствия пред сегмента на МСП, както и възможностите за интегриране на устойчиви дейности в сектора с подкрепа на институцията. Доц. Марина Стефанова посочи основните предизвикателства и рискове пред бизнеса на база на прогнозите на Световния икономически форум и акцентира върху ролята на устойчивостта за развитието на сектора на МСП.

Да произвеждаш текстил от пластмасови бутилки и да защитаваш десетки социални инициативи

Победителят в категория "Околна среда" - "Монатекс" ЕООД, беше отличена от журито за своя проект за производство на текстил и текстилни изделия от рециклирани пластмасови (PET) бутилки. Компанията произвежда прежди от преработените бутилки, които като краен продукт се превръщат в готови платове, дрехи, завивки и други текстилни изделия.

Източник: Generali

"Монатекс" ЕООД са успели да превърнат тази устойчива практика в успешен бизнес модел, като само за 2024 г. са рециклирали над 250 т. пластмасови бутилки. 47% елементите, използвани за производството на готовата стока, която продават на своите клиенти, са от рециклирани материали.

Дружеството от Монтана беше отличено и в специалната категория Герой на устойчивостта на Generali, като то ще представи България на предстоящата голяма церемония на SME EnterPRIZE в Брюксел.

Като най-успешна политика в категорията "Социални дейности и инициативи" журито отличи тази на производителя на бутилирана минерална вода "Михалково". Компанията, която е на българския пазар от 70 години, получи наградата по линия на усилията й в подкрепа на местната общност, както и на нейните служители. Тя работи в тези две посоки през последните повече от 10 години.

Източник: Generali

Дружеството има политика за допълнителни социални пакети за служителите, като успоредно с това всяка година предлага възможност за обучения и допълнителна квалификация на екипа. От компанията посочват, че значителна част от персонала им работи в компанията повече от три десетилетия. Заедно с това бутилиращата фирма спонсорира близо 20 спортни и неправителствени организации с идеална цел в района на Смолян, Благоевград и Пловдив.

Като победители, двете компании получиха парична награда от 5000 лв. всяка. С тази подкрепа "Дженерали Застраховане" АД иска да стимулира компаниите да разгърнат своята дейност в областта на устойчивостта. Целта е средствата да бъдат насочени към допълнително развитие на политиката, проекта или инициативата, която победителите са представили в конкурса.

Подгласници на победителите в двете категории станаха варненският производител и доставчик на компоненти и оборудване за селското стопанство и строителството "Ди Ай Ес", както и производителят на мебели и килими "Еффект-М".

Участниците: Компании от 13 населени места, които дават работа на 1360 души

Първото издание на конкурса SME EnterPRIZE се проведе сред клиентите на "Дженерали Застраховане" АД, които влизат в сегмента на малките и средни предприятия. В състезанието за най-добри устойчиви проекти и политики се включиха дружества от 13 населени места, намиращи се в различни краища на България - от Варна и Добрич, през Девин, Стара Загора, до Видин и Монтана. Като работодатели всички кандидатствали компании взети заедно дават работа на близо 1360 души.

Участниците в конкурса трябваше да попълнят въпросник и да представят своя политика или проект в областта на околната среда или социалните дейности и инициативи. Техните кандидатури бяха разгледани от четиричленно жури от експерти, като те бяха оценявани по методология, разработена от Група Generali.

В състава на журито влязоха доц. Марина Стефанова, зам.-декан "Устойчиво развитие" в Стопанския факултет на СУ, директор на магистърската програма "Отговорно и устойчиво управление", ESG Lab и ESG Academy, Олга Ковган, ръководител корпоративните маркетинг и комуникации в "Мото-Пфое", Божидара Живкова, главен редактор на специализирания сайт ESGnews и Таня Тенева, Главен търговски директор в "Джнерали Застраховане" АД.

Инициативата SME EnterPRIZE на Група Generali

Група Generali постави началото на инициативата SME EnterPRIZE през 2021 г. като част от дейностите по случай 190 години от създаването на компанията. Целта на конкурса е да популяризира устойчивата култура сред малките и средни предприятия в Европа, да ги вдъхнови и да им помогне да развият устойчиви бизнес модели. А също така и да постави акцент върху тези теми на наднационално ниво.

Към момента участие в конкурса вземат над 10 държави, в които оперира Generali. Сред тях са Италия, Германия, Чехия и Хърватия.

Всяка година в Брюксел се организира официална церемония, на която са представяни най-успешните устойчиви проекти от всяка от държавите в конкурса. Там представителите на компаниите имат възможност да се срещнат със свои колеги, с които да разменят опит, както и с представители на европейските институции и с медии.